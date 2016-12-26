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В Оше откроется русский детский театрВ Оше откроется русский детский театрОтзавтракать с Трампом едут два депутата парламента КРОтзавтракать с Трампом едут два депутата парламента КР

Кыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду Трампу

Источник:
http://24.kg/vlast/42344_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399563-ru.html

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Отзавтракать с Трампом едут два депутата парламента КР

Деятельность КТРК не совпадает с понятием журналисткой этики, - депутат

26 декабря 2016, 16:06       Комментарии

Избранный президент США Дональд Трамп в числе депутатов парламентов из разных стран мира пригласил на официальный завтрак в начале февраля в Вашингтон двух членов Жогорку Кенеша - Сайдуллу Нышанова ("Ата Мекен") и Гулькан Молдобекову (СДПК). Об этом сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана.
Нардепы вылетят в США в конце января 2017 года. Все расходы, в том числе по перелету и проживанию, парламентарии покрывают за свой счет, из бюджета ни сома не выделяется.
Американский президент ежегодно устраивает официальный завтрак, на который приглашаются представители парламентов разных стран мира.

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