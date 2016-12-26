На трех избирательных участках в Кочкор-Ате проведут повторный ручной пересчет недействительных бюллетеней

26 декабря 2016, 15:56 Комментарии

На трех избирательных участках в городе Кочкор-Ата Ноокенского района Жалал-Абадской области проведут повторный ручной пересчет недействительных бюллетеней. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 26 декабря.

Как сообщил представитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Дружинин, от представителя партии "Ата-Журт" поступила жалоба о том, что на участках 2190, 2192 и 2193 города Кочкор-Ата не был проведен ручной подсчет недействительных бюллетеней.

Рабочая группа предложила провести повторный пересчет.

Во время заседания глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что если после повторного ручного пересчета изменится количество недействительных бюллетеней, то это будет менять результаты голосования.

В итоге члены ЦИК поддержали предложение рабочей группы о повторном ручном пересчете.