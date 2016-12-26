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ЦИК утвердила протоколы об итогах голосования и результатах выборов депутатов БГК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399560-ru.html

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26 декабря 2016, 16:09       Комментарии

ЦИК утвердила протоколы об итогах голосования и результатах выборов депутатов Бишкекского городского кенеша. Решение принято на заседании ЦИК 26 декабря.
Ранее сообщалось, что Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша. Результаты голосования за партии распределились следующим образом:
- СДПК - 25,8%,
- "Республика - Ата-Журт" - 24,5%,
- "Онугуу-Прогресс" - 15,5%,
- "Мекеним Кыргызстан" - 13,1%,
- "Кыргызстан" - 9,4%,
- "Таза Кыргызстан" - 0,4%,
- "Актив" - 0,1%,
- "Уулу Кыргызстан" - 1,4%,
- "Партия зеленых Кыргызстана" - 0,4%,
- Народно-демократическая партия Кыргызстана - 0,6%,
- "Демократ" - 1,2%,
- "Партия коммунистов Кыргызстана" - 0,9%,
- "Аалам" - 0,5%,
- "Жаны Доор" - 1,2%,
- Против всех - 2,7%.
В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий, преодолевших 7-процентный порог. СДПК получит 13 мандатов, "Республика - Ата-Журт" - 12, "Онугуу-Прогресс" - 8, "Мекеним Кыргызстан" - 7, "Кыргызстан" - 5.

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