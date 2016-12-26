Больше всего депутатских мандатов в Узгенском горкенеше получили СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан"

26 декабря 2016, 16:09 Комментарии

Больше всего депутатских мандатов в Узгенском горкенеше получили партии СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан". Об этом стало известно 26 декабря на заседании Центризбиркома.

Как было сказано на заседании, 7% порог преодолели 4 партии - СДПК, "Онугуу-Прогресс", "Кыргызстан" и "Республика - Ата-Журт".

"По итогам голосования "Республика - Ата-Журт" получила 3 мандата, "Кыргызстан" - 4 мандата, "Онугуу-Прогресс" - 11 мандатов и СДПК - 13 мандатов. Всего 31 мандат", - сообщил эксперт ЦИК.

По итогам голосования члены ЦИК утвердили протоколы об итогах голосования и об определении результатов выборов Узгенского горкенеша.