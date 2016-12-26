Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Из-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человекИз-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человекКыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду ТрампуКыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду Трампу

Больше всего депутатских мандатов в Узгенском горкенеше получили СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399559-ru.html

Похожие новости

Партия СДПК получит на 1 мандат меньше в Жалал-Абадском горкенеше, - ЦИК

ТИК Бишкека готова вручить мандаты новоизбранным членам БГК

Партии и мандаты — ТИК подвела итоги выборов в Бишкекский горкенеш

Новые депутаты Бишкекского горкенеша на днях получат мандаты, после этого прекратятся полномочия мэра А.Ибраимова, - ТИК

После посещения Жогорку Кенеша замминистра экономики получил выговор

26 декабря 2016, 16:09       Комментарии

Больше всего депутатских мандатов в Узгенском горкенеше получили партии СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан". Об этом стало известно 26 декабря на заседании Центризбиркома.
Как было сказано на заседании, 7% порог преодолели 4 партии - СДПК, "Онугуу-Прогресс", "Кыргызстан" и "Республика - Ата-Журт".
"По итогам голосования "Республика - Ата-Журт" получила 3 мандата, "Кыргызстан" - 4 мандата, "Онугуу-Прогресс" - 11 мандатов и СДПК - 13 мандатов. Всего 31 мандат", - сообщил эксперт ЦИК.
По итогам голосования члены ЦИК утвердили протоколы об итогах голосования и об определении результатов выборов Узгенского горкенеша.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум