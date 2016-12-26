Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК исключила С.Абдылдаева из списка кандидатов в депутаты от партии "Бир Бол"ЦИК исключила С.Абдылдаева из списка кандидатов в депутаты от партии "Бир Бол"Мэр Оша почтил память погибших при крушении Ту-154 в РоссииМэр Оша почтил память погибших при крушении Ту-154 в России

Партии, прошедшие в БГК и поменявшие очередность кандидатов, соблюли все процедуры, - ЦИК

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399558-ru.html

Похожие новости

Партия "Кыргызстан", прошедшая в Бишкекский горкенеш, изменила очередность кандидатов в депутаты в списке

Бишкекская ТИК подвела итоги выборов. Сколько мандатов получат партии, прошедшие в горкенеш?

Партия "Мекеним Кыргызстан", прошедшая по итогам выборов в Бишкекский горкенеш, изменила очередность кандидатов в депутаты в списке

Партия "Онугуу-Прогресс", прошедшая по итогам выборов в Бишкекский горкенеш, изменила очередность кандидатов в депутаты в списке

Партия "Республика — Ата-Журт", прошедшая по итогам выборов в Бишкекский горкенеш, изменила очередность кандидатов в списке

26 декабря 2016, 16:19       Комментарии

Все партии, прошедшие в Бишкекский горкенеш и поменявшие очередность кандидатов в списках, обеспечили личную подачу заявлений кандидатами. Об этом 26 декабря на заседании Центризбиркома сообщила ее председатель Нуржан Шайлдабекова.
"По Бишкеку только одна партия не меняла очередность кандидатов. По остальным партиям были соблюдены все необходимые процедуры, в частности, все партии обеспечили личную подачу заявления со стороны кандидата. Одна из партий предоставила нотариально заверенные заявления и сообщила, что кандидаты сами писали заявления. Со стороны ЦИК ведется очень тщательный контроль этого вопроса", - сказала она.
Ранее сообщалось, что очередность кандидатов в списках поменяли партии "Республика - Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". СДПК не изменила очередность в своем списке.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум