Партии, прошедшие в БГК и поменявшие очередность кандидатов, соблюли все процедуры, - ЦИК

26 декабря 2016, 16:19 Комментарии

Все партии, прошедшие в Бишкекский горкенеш и поменявшие очередность кандидатов в списках, обеспечили личную подачу заявлений кандидатами. Об этом 26 декабря на заседании Центризбиркома сообщила ее председатель Нуржан Шайлдабекова.

"По Бишкеку только одна партия не меняла очередность кандидатов. По остальным партиям были соблюдены все необходимые процедуры, в частности, все партии обеспечили личную подачу заявления со стороны кандидата. Одна из партий предоставила нотариально заверенные заявления и сообщила, что кандидаты сами писали заявления. Со стороны ЦИК ведется очень тщательный контроль этого вопроса", - сказала она.

Ранее сообщалось, что очередность кандидатов в списках поменяли партии "Республика - Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". СДПК не изменила очередность в своем списке.