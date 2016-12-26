"Алмата" увезла золото клубного чемпионата КР по настольному теннису

26 декабря 2016, 15:45 Комментарии

В Центре настольного тенниса "Карвен" завершился открытый клубный чемпионат Кыргызстана по настольному теннису 2016 года.

Как сообщили в Ассоциации настольного тенниса Кыргызстана, в чемпионате принимали участие 13 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.

Отметим, клубный чемпионат состоит из четырех туров и в решающем туре участники выявили чемпиона. А победитель каждого тура определяется по наибольшему количеству набранных очков во всех встречах.

В заключительном туре без поражений выступила казахская команда "Алмата", обыграв в финале со счетом 4:3 бишкекский "Альянс". Третье место заняла интернациональная команда "Авача".

По результатам всех четырех туров золото клубного чемпионата Кыргызстана-2016 завоевала "Алмата", в составе которой выступали мастера спорта Казахстана Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов.

Серебряным призером стал "Альянс" из Бишкека в лице кыргызстанцев Алишера Якупбаева, Марлена Алимкулова, Шамиля Валиева и казахстанцев Жамала Бекулана и Диаса Сарсембаева.

Бронзовые медали завоевали кыргызстанцы Талгат Сагындыков, Талант Сагындыков, Нурдин Сапарбаев и Вячеслав Клычев из Туркменистана в составе команды "Авача".