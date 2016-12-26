Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд по делу журналиста Дайырбека Орунбекова возобновится 13 январяСуд по делу журналиста Дайырбека Орунбекова возобновится 13 январяПартия СДПК получит на 1 мандат меньше в Жалал-Абадском горкенеше, - ЦИКПартия СДПК получит на 1 мандат меньше в Жалал-Абадском горкенеше, - ЦИК

"Алмата" увезла золото клубного чемпионата КР по настольному теннису

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352713_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399556-ru.html

Похожие новости

"Золотые ершики" Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги

В Бишкеке у фонтана "Золотые рыбки" появится зона отдыха

Сборная Кыргызстана по волейболу одержала третью победу подряд в рамках зонального чемпионата Азии

Выкидывать золото в отходы перестали на Иштамберды. Получен сплав Доре

На месторождении золота Иштамберды впервые получен сплав Доре

26 декабря 2016, 15:45       Комментарии

В Центре настольного тенниса "Карвен" завершился открытый клубный чемпионат Кыргызстана по настольному теннису 2016 года.
Как сообщили в Ассоциации настольного тенниса Кыргызстана, в чемпионате принимали участие 13 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.
Отметим, клубный чемпионат состоит из четырех туров и в решающем туре участники выявили чемпиона. А победитель каждого тура определяется по наибольшему количеству набранных очков во всех встречах.
В заключительном туре без поражений выступила казахская команда "Алмата", обыграв в финале со счетом 4:3 бишкекский "Альянс". Третье место заняла интернациональная команда "Авача".
По результатам всех четырех туров золото клубного чемпионата Кыргызстана-2016 завоевала "Алмата", в составе которой выступали мастера спорта Казахстана Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов.
Серебряным призером стал "Альянс" из Бишкека в лице кыргызстанцев Алишера Якупбаева, Марлена Алимкулова, Шамиля Валиева и казахстанцев Жамала Бекулана и Диаса Сарсембаева.
Бронзовые медали завоевали кыргызстанцы Талгат Сагындыков, Талант Сагындыков, Нурдин Сапарбаев и Вячеслав Клычев из Туркменистана в составе команды "Авача".

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум