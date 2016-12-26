Школьники будут отдыхать 12 дней на зимних каникулах

26 декабря 2016, 15:51 Комментарии

На зимних каникулах ученики общеобразовательных школ будут отдыхать 12 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Согласно базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год, продолжительность зимних каникул составляет 12 дней - с 30 декабря по 10 января.

В ведомстве отметили, что в тех школах, которые были закрыты на карантин, каникулы незначительно сократят. График зимних каникул городские и районные отделы образования будут определять самостоятельно по согласованию с Минобразования.

Отметим, в начале декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 5 по 12 декабря были закрыты все муниципальные школы в Бишкеке. С 13 декабря по республике были закрыты 60 школ и 13 детсадов. На сегодняшний день все школы работают.