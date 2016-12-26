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Школьники будут отдыхать 12 дней на зимних каникулах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352696_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399555-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Развитие зимнего туризма является приоритетным направлением

Сооронбай Жээнбеков: Развитие зимнего туризма является приоритетно

26 декабря 2016, 15:51       Комментарии

На зимних каникулах ученики общеобразовательных школ будут отдыхать 12 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Согласно базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год, продолжительность зимних каникул составляет 12 дней - с 30 декабря по 10 января.
В ведомстве отметили, что в тех школах, которые были закрыты на карантин, каникулы незначительно сократят. График зимних каникул городские и районные отделы образования будут определять самостоятельно по согласованию с Минобразования.
Отметим, в начале декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 5 по 12 декабря были закрыты все муниципальные школы в Бишкеке. С 13 декабря по республике были закрыты 60 школ и 13 детсадов. На сегодняшний день все школы работают.

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