Алмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург

26 декабря 2016, 15:57 Комментарии

Сегодня, 26 декабря, президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург (Россия). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения.

В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.