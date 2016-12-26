Отзавтракать с Трампом едут два депутата парламента КР

26 декабря 2016, 16:05 Комментарии

Что примечательно, новый президент США не пригласил в Вашингтон ни одного из тех, кого постоянно подкармливали Буш и Обама. Новый хозяин Белого дома хочет обрести новых друзей. В Америку пригласили атамекеновца Сайдулу Нышанова и представительницу правящей партии СДПК Гулкан Молдобекову. За все, включая перелет, платит приглашающая сторона, подчеркнула пресс-служба парламента.

Традиционный ежегодный завтрак с президентом США проходит в конце января. На него приглашают народных представителей со всех стран мира. Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Равшан Жээнбеков, Жанар Акаев и прочие ярко выраженные политики либерального толка и сторонники западных ценностей остались в этом году без рождественской индейки. Их, вероятнее всего, так же, как и корифеев НПО, вообще снимут с содержания за счет американских налогоплательщиков.