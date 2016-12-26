Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду ТрампуКыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду ТрампуАлмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-ПетербургАлмазбек Атамбаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург

Отзавтракать с Трампом едут два депутата парламента КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352731_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399553-ru.html

Похожие новости

ЦИК исключила С.Абдылдаева из списка кандидатов в депутаты от партии "Бир Бол"

ЦИК утвердила протоколы об итогах голосования и результатах выборов депутатов БГК

Больше всего депутатских мандатов в Узгенском горкенеше получили СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан"

Кыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду Трампу

Деятельность КТРК не совпадает с понятием журналисткой этики, - депутат

26 декабря 2016, 16:05       Комментарии

Что примечательно, новый президент США не пригласил в Вашингтон ни одного из тех, кого постоянно подкармливали Буш и Обама. Новый хозяин Белого дома хочет обрести новых друзей. В Америку пригласили атамекеновца Сайдулу Нышанова и представительницу правящей партии СДПК Гулкан Молдобекову. За все, включая перелет, платит приглашающая сторона, подчеркнула пресс-служба парламента.
Традиционный ежегодный завтрак с президентом США проходит в конце января. На него приглашают народных представителей со всех стран мира. Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Равшан Жээнбеков, Жанар Акаев и прочие ярко выраженные политики либерального толка и сторонники западных ценностей остались в этом году без рождественской индейки. Их, вероятнее всего, так же, как и корифеев НПО, вообще снимут с содержания за счет американских налогоплательщиков.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум