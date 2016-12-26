В Оше откроется русский детский театр

26 декабря 2016, 16:09 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. В Оше выступил с премьерным спектаклем первый на юге страны русский детский театр "Южное созвездие", сообщила пресс-служба Ошского благочиния Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Это один из первых совместных проектов Русской православной церкви и Россотрудничества на юге Кыргызстана. Пока в коллективе 10 юных актеров 6-16 лет.

Коллектив представил музыкальную новогоднюю постановку "Рождественское чудо" в Ошском музыкально-драматическом театре имени Бабура. Студия создана на малый грант конкурса "Православная инициатива 2016-2017" при поддержке Россотрудничества.

"Наш первый спектакль - это подарок городу вне зависимости от вероисповедания, национальности и чего-либо еще. Талант не знает границ", - отметил благочинный по Ошскому округу Бишкекской и Кыргызстанской епархии протоиерей Виктор Реймген.

Свой первый спектакль дети репетировали три месяца. Художественным руководителем стал известный клоун Кахрамон Абдуллаев, он же возглавляет знаменитую кыргызскую клоунскую группу "Краски Востока", которая выступала на арене прославленного цирка "Дю Солей" и известна во многих странах.