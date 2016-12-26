Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Партии, прошедшие в БГК и поменявшие очередность кандидатов, соблюли все процедуры, - ЦИКПартии, прошедшие в БГК и поменявшие очередность кандидатов, соблюли все процедуры, - ЦИКИз-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человекИз-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человек

Мэр Оша почтил память погибших при крушении Ту-154 в России

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399551-ru.html

Похожие новости

Из-за угрозы взрыва с вокзалов в Москве эвакуировали почти три тысячи человек

Кыргызстанцы несут цветы к российскому посольству в Бишкеке

Бишкекчане приносят цветы и зажигают свечи у посольства России в память о погибших в крушении Ту-154 (фото)

На авиабазе "Кант" прошла панихида по жертвам крушения лайнера Ту-154

В России объявлен траур по жертвам авиакатастрофы под Сочи

26 декабря 2016, 16:12       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев возложил цветы в память о жертвах крушения самолета Ту-154 под Сочи, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава отдела соцразвития Ошского муниципалитета Салтанат Аматова.
© Фото / Зульфия ТургуноваМэр Оша Айтмамат Кадырбаев возложил цветы в память о жертвах крушения самолета Ту-154 под Сочи По ее словам, в понедельник в Генконсульстве РФ в Оше состоялись панихида и траурный митинг в память о жертвах крушения. Мероприятие прошло с участием мэра южной столицы, сотрудников консульства, молодежи и горожан.
"Глава города выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, всему российскому народу. Мы понесли тяжелую утрату. Трагедия унесла жизни одних из лучших людей России", - сказала Аматова.
После траурного митинга кыргызстанцы возложили венки в знак памяти о погибших.
Самолет Ту-154 Минобороны России упал через семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум