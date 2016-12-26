Мэр Оша почтил память погибших при крушении Ту-154 в России

26 декабря 2016, 16:12 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев возложил цветы в память о жертвах крушения самолета Ту-154 под Сочи, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава отдела соцразвития Ошского муниципалитета Салтанат Аматова.

© Фото / Зульфия ТургуноваМэр Оша Айтмамат Кадырбаев возложил цветы в память о жертвах крушения самолета Ту-154 под Сочи По ее словам, в понедельник в Генконсульстве РФ в Оше состоялись панихида и траурный митинг в память о жертвах крушения. Мероприятие прошло с участием мэра южной столицы, сотрудников консульства, молодежи и горожан.

"Глава города выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, всему российскому народу. Мы понесли тяжелую утрату. Трагедия унесла жизни одних из лучших людей России", - сказала Аматова.

После траурного митинга кыргызстанцы возложили венки в знак памяти о погибших.

Самолет Ту-154 Минобороны России упал через семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ.