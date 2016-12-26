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ГРС и ГИК подписали Меморандум о сотрудничестве, планируется выпускать ипотечные ценные бумаги

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399549-ru.html

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26 декабря 2016, 15:45       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Сегодня, 26 декабря, председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики Тайырбек Сарпашев и председатель правления ОАО "Государственная ипотечная компания" подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.
Председатели отметили, что будут взаимодействовать в рамках реализации программы правительства "Доступное жилье 2015-2020".
Было также отмечено, что стороны будут работать над созданием правовой основы для применения в республике механизма ипотечного кредитования путем рефинансирования через коммерческие банки.
Одним из предлагаемых нововведений будет совместная разработка подзаконных актов для ипотечных закладных, которые будут способствовать устойчивому развитию вторичного рынка ипотечного кредитования через выпуск и обращение ипотечных ценных бумаг.
Стороны также договорились об автоматизированном обмене информацией и проведении других мероприятий, направленных на развитие ипотечного кредитования.

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