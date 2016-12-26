Тазабек Икрамов рекомендует замминистра культуры сменить тон

26 декабря 2016, 15:30 Комментарии

Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов порекомендовал заместителю министра культуры, информации и туризма Айнуре Темирбековой сменить тон и не жестикулировать руками во время ответов на вопросы депутатов.

Напомним, сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обсуждается вопрос внедрения цифрового телевидения.

Депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко напомнила присутствующим о необходимости соблюдать этику и попросила замминистра представить информацию о том, какую работу проделало правительство по данному проекту.