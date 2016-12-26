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Тазабек Икрамов рекомендует замминистра культуры сменить тон

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42340_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399548-ru.html

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26 декабря 2016, 15:30       Комментарии

Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов порекомендовал заместителю министра культуры, информации и туризма Айнуре Темирбековой сменить тон и не жестикулировать руками во время ответов на вопросы депутатов.
Напомним, сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению обсуждается вопрос внедрения цифрового телевидения.
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