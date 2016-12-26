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Деятельность КТРК не совпадает с понятием журналисткой этики, - депутатДеятельность КТРК не совпадает с понятием журналисткой этики, - депутат"Алмата" увезла золото клубного чемпионата КР по настольному теннису"Алмата" увезла золото клубного чемпионата КР по настольному теннису

Суд по делу журналиста Дайырбека Орунбекова возобновится 13 января

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42341_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399547-ru.html

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26 декабря 2016, 15:46       Комментарии

Адвокаты ответчика ходатайствовали о досрочном прекращении уголовного дела в связи с амнистией. Решение по этому заявлению суд примет на следующем заседании 13 января.
Октябрьский районный суд также не вынес решение об избрании меры пресечения в отношении журналиста.
Отметим, Дайырбек Орунбеков должен выплатить два миллиона сомов в качестве возмещения ущерба по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и дать опровержение в СМИ.

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