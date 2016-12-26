Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На трех избирательных участках в Кочкор-Ате проведут повторный ручной пересчет недействительных бюллетенейНа трех избирательных участках в Кочкор-Ате проведут повторный ручной пересчет недействительных бюллетенейШкольники будут отдыхать 12 дней на зимних каникулахШкольники будут отдыхать 12 дней на зимних каникулах

Хотели как лучше. Деньги на ресиверы для уязвимых слоев населения секвестированы

Источник:
http://24.kg/vlast/42342_hotel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399546-ru.html

Похожие новости

Военнослужащие Нацгвардии отметили день образования войсковой части в "Манасе" (фото)

Депутат предлагает уязвимым слоям населения бесплатно выдавать ресиверы для перехода на цифровое вещание

"Золотые ершики" Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги

Начался День бесплатного проезда в троллейбусе. Маршрут "Тунгуч" — "Джал"

Ёлка для социально уязвимых детей. Мэрия провела праздничное представление

26 декабря 2016, 15:52       Комментарии

"В 2016 году 35 миллионов сомов были секвестированы, а министерство транспорта и коммуникаций расформировано. Так что кроме 20 миллионов сомов для социально уязвимых слоев населения на покупку ресиверов для вещания цифрового телевидения, других средств пока не предусмотрено", - пояснила заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова.
По ее словам, в 2014 году из предусмотренных 100 миллионов сомов 20 миллионов было запланировано на приобретение ресиверов.
"Министерство транспорта и коммуникаций на то время успело закупить их 8 тысяч, и совместно с Минсоцразвития распределили их. Далее на одном из заседаний было решено в первую очередь выделять их малообеспеченным семьям и многодетным. По состоянию на январь 2015 год таких семей оказалось 105 тысяч. И если средняя цена ресивера составляет две тысячи сомов с антенной, то получалось около 200 миллионов сомов, а таких денег в бюджете нет", - сказала заместитель министра.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум