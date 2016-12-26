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Партия СДПК получит на 1 мандат меньше в Жалал-Абадском горкенеше, - ЦИК

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399543-ru.html

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Партии и мандаты — ТИК подвела итоги выборов в Бишкекский горкенеш

26 декабря 2016, 15:43       Комментарии

Партия СДПК получит на 1 мандат меньше в Жалал-Абадском горкенеше. Об этом 26 декабря на заседании Центризбиркома сообщила председатель Нуржан Шайлдабекова.
ЦИК рассмотрела жалобу, поступившую от представителя партии "Ата-Журт" Матисакова о признании недействительными итогов выборов на избирательных участках 2092, 2096 и 2099 города Жалал-Абад.
Как сообщил представитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Дружинин, по итогам рассмотрения было решено, что оснований для признания недействительными итогов голосования на участках 2092 и 2099 нет. "А итоги голосования на участке 2096 уже были отменены", - сообщил он.
Глава ЦИК Н.Шайлдабекова напомнила коллегам, что решение о признании итогов голосования на участке 2096 было принято Центризбиркомом 18 декабря.
"Это практически не повлияло на результаты выборов за исключением того, что на 27 сотых уменьшилось количество голосов у СДПК, на 10 сотых у "Онугуу-Прогресс". В итоге очередность по степени получения мандатов среди партий такая же, за исключением того, что 1 мандат от СДПК переходит "Ата-Журт", - сказала она.

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