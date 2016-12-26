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Деятельность КТРК не совпадает с понятием журналисткой этики, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399542-ru.html

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26 декабря 2016, 15:49       Комментарии

Деятельность Кыргызской телерадиовещательной корпорации не совпадает с понятием журналисткой этики, сказал депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен") 26 декабря на заседании Комитета ЖК по образованию, культуре, науке и здравоохранению.
По его словам, хорошо, что в КТРК появился менеджер, канал освещает важные вопросы, но самое главное - честь и достоинство человека, его права.
"Это отражено во всех конвенциях. Права каждого индивидуума надо ставить на первое место. Но поливание грязью простого гражданина или депутата на КТРК никак не совпадает с журналисткой этикой", - отметил парламентарий.
С ним не согласилась Евгения Строкова (СДПК). "КТРК сейчас поднимает животрепещущие темы. На свой страх и риск. Это репортажи о ДЛО и онкологии, которые могли скрыть. Это делается грамотно и четко. Депутатам надо бы тоже отреагировать по ночному рынку мяса. С приходом этого директора [гендиректор КТРК Илим Карыпбеков] продвижение вперед есть", - заявила депутат.
"Давайте тогда в частные руки передадим канал! Но если мы миллионные средства выделяем из народного кармана, надо об этом говорить", - ответил С.Шер-Нияз.
Его коллега Наталья Никитенко добавила, что наблюдательный совет КТРК должен реагировать на черный пиар в эфире канала.
На что председатель НС Жылдыз Бакашова ответила, что общественный канал обеспечивает население объективной и взвешенной информацией, в новостных сообщениях существует сбалансированность. По ее словам, если информация будет однобокая, ответственность будет нести журналист и редактор.
Также она добавила, что наблюдательный совет сделал выговор И.Карыпбекову за некачественный контент.

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