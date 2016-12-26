Военнослужащие Нацгвардии отметили день образования войсковой части в "Манасе" (фото)

26 декабря 2016, 15:31 Комментарии

На территории войсковой части 708 Национальной гвардии Кыргызстана 24 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню ее образования.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, войсковая часть выполняет среди прочих также функцию охраны прилегающей территории международного аэропорта "Манас".

В ходе мероприятия состоялось награждение лучших военнослужащих грамотами, денежными премиями и ценными подарками.

После торжественной части бойцы продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя и строевой выучки, завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным коллективом оркестра Нацгвардии.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Национальной гвардии И.Кенжекулов, командиры войсковых частей, представители руководства Международного аэропорта "Манас" и Республиканского комитета солдатских матерей.