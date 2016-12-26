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Военнослужащие Нацгвардии отметили день образования войсковой части в "Манасе" (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

                  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399541-ru.html

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26 декабря 2016, 15:31       Комментарии

На территории войсковой части 708 Национальной гвардии Кыргызстана 24 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню ее образования.
Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, войсковая часть выполняет среди прочих также функцию охраны прилегающей территории международного аэропорта "Манас".
В ходе мероприятия состоялось награждение лучших военнослужащих грамотами, денежными премиями и ценными подарками.
После торжественной части бойцы продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя и строевой выучки, завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным коллективом оркестра Нацгвардии.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего Национальной гвардии И.Кенжекулов, командиры войсковых частей, представители руководства Международного аэропорта "Манас" и Республиканского комитета солдатских матерей.

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