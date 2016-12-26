В Кыргызстане планируют выпускать ипотечные ценные бумаги

26 декабря 2016, 15:36 Комментарии

Сегодня, 26 декабря, председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев и председатель правления ОАО "Государственная ипотечная компания" подписали Меморандум о сотрудничества.

В ГРС сообщили, что председатели отметили, что будут взаимодействовать в рамках реализации программы правительства "Доступное жилье 2015-2020".

"Стороны будут работать над созданием правовой основы для применения в республике механизма ипотечного кредитования путем рефинансирования через коммерческие банки. Одним из предлагаемых нововведений будет совместная разработка подзаконных актов для ипотечных закладных, которые будут способствовать устойчивому развитию вторичного рынка ипотечного кредитования через выпуск и обращение ипотечных ценных бумаг", – говорится в сообщении.

Стороны также договорились об автоматизированном обмене информацией и проведении других мероприятий, направленных на развитие ипотечного кредитования.