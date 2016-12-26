Мужчина изнасиловал девушку в парке, а потом повел в кафе

26 декабря 2016, 15:17 Комментарии

В Бишкекской столовой около площади Ала-Тоо милиция задержала мужчину, изнасиловавшего девушку. Об этом сегодня, 26 декабря, "ВБ" сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции.

По их данным, звонок на пульт 102 поступил 25 декабря в 5.30 утра. Звонившая 21-летняя девушка сообщила, что ее изнасиловал малознакомый мужчина в районе парка Фучика.

"Выехавший по вызову экипаж задержал мужчину в столовой возле площади Ала-Тоо. Выяснилось, что мужчина, 1976 года рождения, познакомился с девушкой в этот день в кафе. Когда они пошли гулять, спутник изнасиловал ее в своей машине. Со слов девушки, для того чтобы та не писала заявления в милицию, он предложил ей после содеянного пойти в кафе поужинать. Та согласилась, но позвонила в милицию. До приезда патрульной милиции она находилась рядом с ним, чтобы тот не сбежал. Задержанный доставлен в УВД Первомайского района", - проинформировали в пресс-службе УПМ.