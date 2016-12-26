Проявите осторожность. На горных дорогах лавиноопасно

26 декабря 2016, 15:18 Комментарии

На горных дорогах республики сохраняется высокая вероятность схода лавин. Предупреждение МЧС Кыргызстана действует до 27 декабря включительно. На всех республиканских трассах, проходящих рядом с крутыми склонами, существует риск обвалов. Высота снежного покрова в горах после недавней метели превышает 1,5 метра.

Всех водителей, собирающихся в дальние поездки, МЧС призывает проявить максимальную бдительность. Необходимо иметь при себе запас топлива, воды и провизии. Дистанция между транспортными средствами при проезде опасных участков должна быть не менее 500 метров.

В Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской областях на сложных перевалах МЧС развернуло пункты обогрева, где готовы оказать помощь всем, кто может оказаться в снежном плену или заторах. В конце прошлой недели чрезвычайное ведомство призывало водителей вообще отказаться от дальних поездок в связи с высокой угрозой схода лавин.