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Проявите осторожность. На горных дорогах лавиноопасно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352724_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399537-ru.html

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Горнолыжная база Чункурчак и Beeline открыли зимний сезон 2017

26 декабря 2016, 15:18       Комментарии

На горных дорогах республики сохраняется высокая вероятность схода лавин. Предупреждение МЧС Кыргызстана действует до 27 декабря включительно. На всех республиканских трассах, проходящих рядом с крутыми склонами, существует риск обвалов. Высота снежного покрова в горах после недавней метели превышает 1,5 метра.
Всех водителей, собирающихся в дальние поездки, МЧС призывает проявить максимальную бдительность. Необходимо иметь при себе запас топлива, воды и провизии. Дистанция между транспортными средствами при проезде опасных участков должна быть не менее 500 метров.
В Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской областях на сложных перевалах МЧС развернуло пункты обогрева, где готовы оказать помощь всем, кто может оказаться в снежном плену или заторах. В конце прошлой недели чрезвычайное ведомство призывало водителей вообще отказаться от дальних поездок в связи с высокой угрозой схода лавин.

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