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Троллейбус добра. Сегодня проезд по одному из маршрутов бесплатныйТроллейбус добра. Сегодня проезд по одному из маршрутов бесплатныйВ ЦИК поступило заявление от кандидата в депутаты ЖК С.Абдылдаева о выходе из списка кандидатов "Бир Бол"В ЦИК поступило заявление от кандидата в депутаты ЖК С.Абдылдаева о выходе из списка кандидатов "Бир Бол"

Два кыргызских депутата позавтракают с Трампом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399535-ru.html

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Кыргызские депутаты слетают на завтрак к Дональду Трампу

Отзавтракать с Трампом едут два депутата парламента КР

26 декабря 2016, 15:33       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Два депутата Жогорку Кенеша - Гулкан Молдобекова и Сайдулла Нышанов - приглашены на званый завтрак избранного президента США Дональда Трампа, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат ЖК от партии СДПК Гулкан Молдобекова Традиционный ежегодный завтрак проходит в конце январе. На него приглашают народных представителей всех стран.
"Жогорку Кенеш представят Гулкан Молдобекова (фракция СДПК) и Сайдулла Нышанов ("Ата Мекен"). Поездка в Америка продлится 2-3 дня. Все расходы покроет приглашающая сторона. Не будет потрачено ни одного бюджетного сома", - заверил Нуракун уулу.
Кандидатуры были согласованы с американской стороной. В прошлом году на мероприятие ездили Жанар Акаев (СДПК) и Аскарбек Шадиев ("Бир Бол").
Дональд Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов 20 января 2017 года.

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