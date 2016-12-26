Два кыргызских депутата позавтракают с Трампом

26 декабря 2016, 15:33 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Два депутата Жогорку Кенеша - Гулкан Молдобекова и Сайдулла Нышанов - приглашены на званый завтрак избранного президента США Дональда Трампа, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат ЖК от партии СДПК Гулкан Молдобекова Традиционный ежегодный завтрак проходит в конце январе. На него приглашают народных представителей всех стран.

"Жогорку Кенеш представят Гулкан Молдобекова (фракция СДПК) и Сайдулла Нышанов ("Ата Мекен"). Поездка в Америка продлится 2-3 дня. Все расходы покроет приглашающая сторона. Не будет потрачено ни одного бюджетного сома", - заверил Нуракун уулу.

Кандидатуры были согласованы с американской стороной. В прошлом году на мероприятие ездили Жанар Акаев (СДПК) и Аскарбек Шадиев ("Бир Бол").

Дональд Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов 20 января 2017 года.