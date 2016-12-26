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В политическом плане 2016 год был насыщенным и продуктивным – Жекшеев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399534-ru.html

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Политолог: В политическом плане 2016 год стал для Кыргызстана хорошим

26 декабря 2016, 14:37       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Мирлан Киизбаев - Кабар/. 2016 год стал насыщенным и продуктивным для внутренней и внешней политики. Об этом сообщил политолог и общественный деятель Жыпар Жекшеев, подводя итоги уходящего года.
"Внешняя и внутренняя политики взаимосвязаны и одно вытекает из другого. Как мы выстраиваем внешнюю политику, это отражается и на внутренней политике. Должен отметить, что после референдума мы сделали решающий шаг в сторону парламентаризма. Это говорит о том, что мы формально закрепили имидж демократического государства, это благотворно отражается и на внешней политике, особенно на отношении к нам европейских стран", - сообщил Ж.Жекшеев.
Политолог отметил, что, не смотря на курс демократического развития и парламентаризма, одновременно продолжают углубляться отношения с исламскими странами.
"В последние годы на высоком уровне активные связи ведутся с исламскими странами. Кроме этого, ближайшие соседи Китай, Иран, Индия проявляют интерес к нашей стране. Не говоря уже о нашем стратегическом партнере России, с которой нас много связывает", - добавил Ж. Жекшеев.
"Хотел бы особо отметить то, что мы провели ВИК, и по этому поводу ООН принял резолюцию, это говорит о том, что мы на высоком международном уровне заявили о своей идентичности, и это стало началом развития распространения кочевой цивилизации. Кыргызстан стал точкой отсчета на будущее время в развитии кочевой цивилизации в мире", - добавил политолог.
Он также отметил энергетическую независимость Кыргызстана, которую удалось достичь в последнее время. "Мы сегодня можем сказать, что мы энергетически независимы. Относительно ВВП есть позитивные движения, мы стали полноправными членами ЕАЭС, и это даст свои плоды в будущем. Реальный сектор экономики будет развиваться", - сообщил Ж. Жекшеев.
По его словам, развитие внутренней и внешней политики удалось достичь благодаря борьбе с коррупцией, которую необходимо продолжить на высшем уровне.
"Борьба с коррупцией достигла своего накала, и речь президента 31 августа, где он назвал вещи своими именами и были озвучены открытые темы, говорит о том, что мы идем на оздоровление. Мы видим, что сейчас действительно нет неприкасаемых. И как бы нам не было трудно по этому поводу, это путь к оздоровлению", - заключил Э.Жекшеев.

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