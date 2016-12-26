Кыргызстанцы несут цветы к российскому посольству в Бишкеке

26 декабря 2016, 15:20 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке горожане в связи с крушением самолета ТУ-154 в Сочи, в результате которого погибли 92 человека, приносят цветы к посольству Российской Федерации, зажигают свечи.

По словам бишкекчанки Натальи Мишуровой, она до сих пор не может поверить в эту трагедию и особенно смерть главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза. "Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с Россией. Особенно нас потрясла смерть доктора Лизы, это невосполнимая утрата для нас всех", - сказала она.

Отметим, что 25 декабря самолет Ту-154 российского военного ведомства, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. По данным министерства обороны России, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Е.Глинка.

Сегодня в России объявлен общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154.