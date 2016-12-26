Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев прибыл в Санкт- ПетербургАлмазбек Атамбаев прибыл в Санкт- ПетербургПроявите осторожность. На горных дорогах лавиноопасноПроявите осторожность. На горных дорогах лавиноопасно

Кыргызстанцы несут цветы к российскому посольству в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399531-ru.html

Похожие новости

Больше всего депутатских мандатов в Узгенском горкенеше получили СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Кыргызстан"

На автодорогах Кыргызстана сохраняется опасность схода снежных лавин

В Кыргызстане планируют выпускать ипотечные ценные бумаги

В Кыргызстане всего 13 НПО, оказывающих услуги детям, прошли аккредитацию

Скорбим вместе с вами. Кыргызстанцы несут цветы и свечи к посольству РФ

26 декабря 2016, 15:20       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке горожане в связи с крушением самолета ТУ-154 в Сочи, в результате которого погибли 92 человека, приносят цветы к посольству Российской Федерации, зажигают свечи.
По словам бишкекчанки Натальи Мишуровой, она до сих пор не может поверить в эту трагедию и особенно смерть главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза. "Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с Россией. Особенно нас потрясла смерть доктора Лизы, это невосполнимая утрата для нас всех", - сказала она.
Отметим, что 25 декабря самолет Ту-154 российского военного ведомства, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. По данным министерства обороны России, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Е.Глинка.
Сегодня в России объявлен общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум