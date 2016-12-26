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Президент А.Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399530-ru.html

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26 декабря 2016, 15:07       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, прибыл с рабочим визитом в город Санкт-Петербург (Россия).
Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения.
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