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Бишкекчане приносят цветы и зажигают свечи у посольства России в память о погибших в крушении Ту-154 (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

           

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399528-ru.html

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26 декабря 2016, 15:01       Комментарии

Бишкекчане приносят цветы и свечи к посольству России в Кыргызстане и выражают соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета Ту-154 под Сочи.
26 декабря объявлен в России общенациональным днем траура.
Жительница столицы Людмила Кузнецова также принесла цветы и зажгла свечу в память о погибших.
"Я 2 года назад была на концерте ансамбля имени Александрова. Наше поколение СССР выросло на этих песнях. Всех жалко, и журналистов, и других, кто был в этом самолете. Тем более, сегодня показывали их биографии - детки остались сиротами. Тяжело это перенести", - рассказала она.
По словам сотрудника службы безопасности посольства, сегодня почтить память пришли более 100 человек. "С утра уже приходили школьники, студенты и многие другие", - сказал он.

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