Бишкекчане приносят цветы и зажигают свечи у посольства России в память о погибших в крушении Ту-154 (фото)

26 декабря 2016, 15:01 Комментарии

Бишкекчане приносят цветы и свечи к посольству России в Кыргызстане и выражают соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета Ту-154 под Сочи.

26 декабря объявлен в России общенациональным днем траура.

Жительница столицы Людмила Кузнецова также принесла цветы и зажгла свечу в память о погибших.

"Я 2 года назад была на концерте ансамбля имени Александрова. Наше поколение СССР выросло на этих песнях. Всех жалко, и журналистов, и других, кто был в этом самолете. Тем более, сегодня показывали их биографии - детки остались сиротами. Тяжело это перенести", - рассказала она.

По словам сотрудника службы безопасности посольства, сегодня почтить память пришли более 100 человек. "С утра уже приходили школьники, студенты и многие другие", - сказал он.