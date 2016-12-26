Депутат предлагает уязвимым слоям населения бесплатно выдавать ресиверы для перехода на цифровое вещание

26 декабря 2016, 15:16 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко ("Ата Мекен") предлагает уязвимым слоям населения бесплатно выдавать ресиверы для перехода на цифровое вещание. Об этом она сказала 26 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по образованию, культуре, науке и здравоохранению.

По ее словам, не каждая семья может позволить себе приобрести необходимое оборудование, но оно необходимо для полного перехода населения к цифровому вещанию.

Парламентарий отметила, что вопрос предоставления ресиверов поднимался, но бюджет был секвистирован.

"Нужно изыскать средства и выдавать ресиверы уязвимым слоям населения бесплатно", - сказала Н.Никитенко.

Как стало известно на заседании, стоимость одного ресивера составляет 900-1500 сомов. На переход к цифровому вещанию было выделено 300 млн сомов. Тендер проводил "Кыргызтелеком", выиграла украинская компания "Кванэфир".

Ранее заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова сообщила, что 95% территории Кыргызстана охвачено цифровыми передатчиками вещания.

По ее словам, 15 мая 2017 года аналоговое вещание будет отключено, спутниковое и кабельное вещания останутся.