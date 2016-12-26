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Минсоцразвития: 13 НПО, оказывающих услуги детям, прошли аккредитацию

Источник:
http://knews.kg/2016/12/minsot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399526-ru.html

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26 декабря 2016, 15:00       Комментарии

оказывающих услуги детям, прошли аккредитацию.
В управлении по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития уточняют, что прием заявок на аккредитацию осуществляется с 20 июня текущего года.
"На сегодняшний день с заявлением о прохождения процедуры аккредитации обратилось 25 некоммерческих организаций.
После регистрации заявления экспертная группа проводит оценку предоставляемых услуг. Действующие по всей стране семь экспертных групп сформированы из числа сотрудников уполномоченных государственных органов в сфере образования, здравоохранения, социального развития, санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, а также представителей гражданского общества. Эксперты оценивают и определяют соответствие предоставляемых услуг Минимальным стандартам по уходу, воспитанию и социализации детей в учреждениях, оказывающих социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", – говорится в сообщении.
Итоги оценки рассматривает Комиссия по аккредитации и принимает положительное или отрицательное решение.
Все процедуры регулируются Положением об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время 13 организации прошли аккредитацию, шестерым отказано, еще три заявления направлены на дополнительную оценку.

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