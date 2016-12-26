Горнолыжная база "Чункурчак" и Beeline открыли зимний сезон-2017

26 декабря 2016, 15:11 Комментарии

Следуя традициям, телеком-оператор организовал грандиозный праздник для всех поклонников активного отдыха.

Официальное открытие горнолыжного комплекса состоялось 25 декабря 2016 г. Насыщенная программа развлечений для взрослых и детей гармонично дополнила долгожданные катания на лыжах, сноубордах и санках. Веселые игры, эстафеты, интересные конкурсы и викторины с многочисленными призами от партнеров мероприятия создали праздничную атмосферу и подарили новогоднее настроение всем участникам.

Открывая мероприятие, Галина Кучерявая, глава юридической службы ООО "Скай Мобайл" отметила: "Наша компания рада поддержать такое яркое и интересное мероприятие. Активный образ жизни, в том числе приверженность к спорту, постоянному самосовершенствованию, развитию – это то, что сотрудники Beeline действительно исповедуют. Уверена, что наши абоненты входят в категорию жизнерадостных, активных и позитивных людей. Поздравляю всех с наступающим праздником! Пусть новый год будет лучше прежнего и принесет нам всем удачу".

СПРАВКА:

Горнолыжная база Чункурчак – молодой, стремительно развивающийся горнолыжный комплекс, расположенный в живописном ущелье Чункурчак. База находится в 30 км от г. Бишкек. Комплекс располагает разнообразными трассами, как для начинающих любителей, так и для уверенно катающихся спортсменов, а также широкими возможностями для поклонников фрирайда и скитура. База оснащена пятью кресельными подъемниками общей длиной более 4,5 км. Максимальная протяженность трасс составляет более 10 км, перепад высот – около 370 м. В комплексе работают высококвалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду.

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