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Интернациональное дерево. Как выглядит символ Нового года в разных странах

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352685_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399524-ru.html

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26 декабря 2016, 15:05       Комментарии

По всему миру зажигаются главные ёлки стран. Поступь нового 2017-го все отчетливее. Каждый народ, представители той или иной национальности стараются по своему отобразить свое отношение к главному зимнему празднику через оформление и форму новогодней ели. Негласное соревнование между государствами на титулы самой высокой, красивой и пышной новогодней красавицы в самом разгаре.
В соседнем Казахстане, в Астане новогоднее дерево - высотой 25 метров. Установлено оно на территории ледового городка у ТРЦ "Хан-Шатыр". Разработана специальная концепция освещения: светодиодная подсветка предполагает смену цветов, что позволяет добиться интересных световых эффектов, которые возникают при прохождении цветного света сквозь лед. Ледовые городки с ночной иллюминацией и подсветкой фигур изнутри и снаружи станут одним из элементов праздничного оформления города к новогодним праздникам. Всего в столице Казахстана будет открыто 12 ледовых катков и кортов.
Искусственная ёлка-рекордсмен, признанная Книгой Гиннесса самой высокой, была установлена в 2009 году в канун всеми любимого праздника в Мехико (Мексика). Ее диаметр составил 35 метров, а высота - 110,35 метра, что равно высоте 40-этажного дома. В течение двух месяцев новогоднего великана устанавливали 200 рабочих. Для этого им потребовалось колоссальное количество металлических конструкций общим весом 330 тонн, а также электрические гирлянды, общая длина которых составила около 80 тысяч метров.
В этом году самая высокая в мире новогодняя искусственная ель установлена в Шри-Ланке. Новогодняя красавица находится в городе Коломбо. Высота конструкции составляет 73 метра. Вечнозеленый символ главного зимнего праздника сделан из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней.
В Нью-Йорке (США) главную елку зажгли еще 1 декабря. На то, чтобы украсить 28-метровое дерево, ушло 50 тысяч фонариков, а общая длина гирлянды составила до 8 километров. Посмотреть как зажигают главную елку Нью-Йорка собрались тысячи людей.
Вечнозеленное дерево традиционно расположено перед Рокфеллер-центром – одним из крупнейших офисных зданий в Нью-Йорке. Традиция размещать там лесную красавицу появилась еще в 30-х годах.
А вот лучшую новогоднюю елку России искали полгода. Выбрали из двадцати претенденток в Истринском районе Московской области. Место до последнего держали в секрете. 30 метров в высоту - девятиэтажка из шишек и иголок, сообщают журналисты первого российского телеканала
"Возраст не менее 100 лет, правильная пирамидальная форма и разлет веток должен быть не менее 12 метров, в данном случае 15 метров", - рассказал Александр Мигунов председатель комитета лесного хозяйства Московской области.
Планируется, что сегодня, 26 декабря, зеленая красавица встретится с маленькими зрителями новогодних представлений Кремлевского дворца. Дерево простоит до Крещения (19 января), после чего из древесины сделают сувениры. А на ее месте под Истрой весной высадят молодые ели.
В Кыргызстане на столичной площади Ала-Тоо в Бишкеке главную елку страны зажег мэр столицы Албек Ибраимов.

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