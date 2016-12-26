Скорбим вместе с вами. Кыргызстанцы несут цветы и свечи к посольству РФ

26 декабря 2016, 15:08 Комментарии

Кыргызстанцы несут цветы к посольству России в Бишкеке в память о погибших в авиакатастрофе утром 25 декабря. Несмотря на то что живут в другой стране, они сопереживают семьям и близким погибших.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 (бортовой номер RA-85572) с артистами на борту вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в 1.38 в ночь на 25 декабря. Он приземлился в Сочи для дозаправки - и в 5.20 по Москве вновь поднялся в воздух. Через две минуты борт пропал с радаров во время набора высоты; позднее стало известно, что он упал на седьмой минуте полета.

Спасатели нашли обломки самолета в полутора километрах от берега на глубине 50-70 метров. При этом сообщается о значительном разбросе поля обломков: масляное пятно и тела погибших обнаружены в 6-8 километрах от берега, некоторые личные вещи находившихся на борту - в 14 километрах, сообщает Медуза.

Министерство иностранных дел и президент Кыргызстана выразили соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 в Сочи.

"Глубоко потрясены известием об авиакатастрофе над Черным морем, повлекшей гибель творческого коллектива ансамбля имени Александрова, представителей средств массовой информации и военнослужащих. Выражаем искренние соболезнования и передаем слова сочувствия родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД.

Накануне соболезнования президенту России Владимиру Путину выразил Алмазбек Атамбаев.

"Выражая искренние соболезнования от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично, прошу передать слова поддержки семьям погибших", - говорится в телеграмме главы Кыргызстана.