Четыре человека стали жертвами тайфуна на Филиппинах

26 декабря 2016, 15:12 Комментарии

Жертвами тайфуна "Нок-Тен" на Филиппинах стали четыре человека. Также тайфун разрушил несколько домов и оставил без электричества пять провинций государства.

Как сообщает RT со ссылкой на агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, один человек погиб в провинции Кесон, ещё трое - в провинции Албай.

По данным агентства, возле побережья Батангас команда терпящего бедствие грузового судна отправила сигнал с просьбой о помощи. В этой же провинции село на мель судно. Спасательные команды отправились на помощь к обоим кораблям.

Отмечается, что, хотя ветер немного стих, его скорость всё равно составляет порядка 130 километров в час с порывами до 215 километров в час.

В октябре к Филиппинам приблизился тайфун "Лавин" - самый мощный за три года.