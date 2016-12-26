Четыре человека стали жертвами тайфуна на Филиппинах

26 декабря 2016, 15:12 Комментарии
Жертвами тайфуна "Нок-Тен" на Филиппинах стали четыре человека. Также тайфун разрушил несколько домов и оставил без электричества пять провинций государства.
Как сообщает RT со ссылкой на агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, один человек погиб в провинции Кесон, ещё трое - в провинции Албай.
По данным агентства, возле побережья Батангас команда терпящего бедствие грузового судна отправила сигнал с просьбой о помощи. В этой же провинции село на мель судно. Спасательные команды отправились на помощь к обоим кораблям.
Отмечается, что, хотя ветер немного стих, его скорость всё равно составляет порядка 130 километров в час с порывами до 215 километров в час.
В октябре к Филиппинам приблизился тайфун "Лавин" - самый мощный за три года.