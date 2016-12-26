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Четыре человека стали жертвами тайфуна на Филиппинах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352723_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399522-ru.html

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26 декабря 2016, 15:12       Комментарии

Жертвами тайфуна "Нок-Тен" на Филиппинах стали четыре человека. Также тайфун разрушил несколько домов и оставил без электричества пять провинций государства.
Как сообщает RT со ссылкой на агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, один человек погиб в провинции Кесон, ещё трое - в провинции Албай.
По данным агентства, возле побережья Батангас команда терпящего бедствие грузового судна отправила сигнал с просьбой о помощи. В этой же провинции село на мель судно. Спасательные команды отправились на помощь к обоим кораблям.
Отмечается, что, хотя ветер немного стих, его скорость всё равно составляет порядка 130 километров в час с порывами до 215 километров в час.
В октябре к Филиппинам приблизился тайфун "Лавин" - самый мощный за три года.

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