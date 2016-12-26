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Горнолыжная база "Чункурчак" и Beeline открыли зимний сезон-2017

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42337...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399520-ru.html

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Горнолыжная база Чункурчак и Beeline открыли зимний сезон-2017

Горнолыжная база Чункурчак и Beeline открыли зимний сезон 2017

Сооронбай Жээнбеков: Развитие зимнего туризма является приоритетным направлением

Сооронбай Жээнбеков: Развитие зимнего туризма является приоритетно

26 декабря 2016, 14:41       Комментарии

Следуя традициям, телеком-оператор организовал грандиозный праздник для всех поклонников активного отдыха.
Официальное открытие горнолыжного комплекса состоялось 25 декабря 2016 г. Насыщенная программа развлечений для взрослых и детей гармонично дополнила долгожданные катания на лыжах, сноубордах и санках. Веселые игры, эстафеты, интересные конкурсы и викторины с многочисленными призами от партнеров мероприятия создали праздничную атмосферу и подарили новогоднее настроение всем участникам.
Открывая мероприятие, Галина Кучерявая, глава юридической службы ООО "Скай Мобайл", отметила: "Наша компания рада поддержать такое яркое и интересное мероприятие. Активный образ жизни, в том числе приверженность к спорту, постоянному самосовершенствованию, развитию - это то, что сотрудники Beeline действительно исповедуют. Уверена, что наши абоненты входят в категорию жизнерадостных, активных и позитивных людей. Поздравляю всех с наступающим праздником! Пусть Новый год будет лучше прежнего и принесет нам всем удачу".
Справка. Горнолыжная база "Чункурчак" - молодой, стремительно развивающийся горнолыжный комплекс, расположенный в живописном ущелье Чункурчак. База находится в 30 км от Бишкека. Комплекс располагает разнообразными трассами как для начинающих любителей, так и для уверенно катающихся спортсменов, а также широкими возможностями для поклонников фрирайда и скитура. База оснащена пятью кресельными подъемниками общей длиной более 4,5 км. Максимальная протяженность трасс составляет более 10 км, перепад высот - около 370 м. В комплексе работают высококвалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду.

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