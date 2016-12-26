Минтранс: на участке дороги, где со скалы сорвалась автомашина, защитных ограждений не было

26 декабря 2016, 14:55 Комментарии

На 45-м километре автодороги Мырза-Аке - Кара-Кульджа - Алайкуу, где со скалы сорвалась автомашина, защитных ограждений не было. Об этом ИА "24.kg" сообщил начальник Дорожно-эксплуатационного предприятия №26 Бакыт Аттокуров.

По его словам, эта трасса входит в категорию международных, однако из-за сложного ландшафта ее не асфальтируют, не ставят знаки, там нет и защитных сооружений.

- На том участке, где произошла трагедия, дорога идет по склону горы, зимой там постоянно сходят снежные лавины, происходит камнепад, летом случаются оползни, потому что в грунте много мелких источников воды. И даже если поставить знаки, защитные сооружения, их все равно снесут лавины и оползни, - сказал начальник ДЭП.

Напомним, 23 декабря 2016 года на 45-м километре автодороги Мырза-Аке - Алайкуу на территории айыльного округа Ой-Тал Кара-Кульджинского района с 80-метровой высоты (по информации УВД Ошской области) в реку Тар упал УАЗ, в салоне которой находились шесть человек.

По данным УВД Ошской области, в результате аварии получили ранения различной степени тяжести Жээнбек Ташиев, 1979 года рождения (водитель), Апиш Ибраимов, 1943 года рождения и Замира Суранбаева, 1963 года рождения. На месте погибли Бусайра Байтемирова, 1968 года рождения и Айдай Мукамбаева, 2016 года рождения. По дороге в больницу скончалась еще одна пассажирка автомашины - Паша Мурзалиева, 1949 года рождения.

Как сообщили в УВД области, в настоящее время выясняются причины аварии, ведется следствие. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.