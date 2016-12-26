По Кыргызстану возможен снег — прогноз погоды на 27 декабря

26 декабря 2016, 14:50 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях местами снег, в Иссык-Кульской области без осадков. Днем на большей части территории снег, в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -1...-6

днем: -1...+4

Таласская область

ночью: -6...-11

днем: -3...+2

Баткенская область

ночью: -4...+1

днем: -2...+3

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -1...-6

днем: -2...+3

Иссык-Кульская область

ночью: -4...-9

днем: -3...+2

Нарынская область

ночью: -18...-23

днем: -7...-12

В Бишкеке ночью без осадков, днем временами снег. Минимальная температура воздуха ночью -1...-3, максимальная температура воздуха днем 0...+2.