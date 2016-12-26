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По Кыргызстану возможен снег — прогноз погоды на 27 декабря

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399517-ru.html

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26 декабря 2016, 14:50       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях местами снег, в Иссык-Кульской области без осадков. Днем на большей части территории снег, в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -1...-6
днем: -1...+4
Таласская область
ночью: -6...-11
днем: -3...+2
Баткенская область
ночью: -4...+1
днем: -2...+3
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -1...-6
днем: -2...+3
Иссык-Кульская область
ночью: -4...-9
днем: -3...+2
Нарынская область
ночью: -18...-23
днем: -7...-12
В Бишкеке ночью без осадков, днем временами снег. Минимальная температура воздуха ночью -1...-3, максимальная температура воздуха днем 0...+2.

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