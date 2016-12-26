На авиабазе "Кант" прошла панихида по жертвам крушения лайнера Ту-154

26 декабря 2016, 14:45 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. На авиабазе ОДКБ "Кант" отслужили траурную панихиду в память о жертвах крушения лайнера Ту-154 под Сочи, сообщает пресс-служба военного объекта.

Утром в понедельник провели построение личного состава.

"Объявили траур и приспустили флаг на плацу. Кроме этого, помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений провел панихиду в храме на территории авиабазы", - пояснили в пресс-службе.

В России понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154.

Лайнер Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих.

В понедельник с рассветом полицейские и сотрудники администрации Сочи вышли на береговую часть для участия в поисково-спасательной операции. Теракт не входит в основные версии трагедии.