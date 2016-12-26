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На авиабазе "Кант" прошла панихида по жертвам крушения лайнера Ту-154

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399510-ru.html

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26 декабря 2016, 14:45       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. На авиабазе ОДКБ "Кант" отслужили траурную панихиду в память о жертвах крушения лайнера Ту-154 под Сочи, сообщает пресс-служба военного объекта.
Утром в понедельник провели построение личного состава.
"Объявили траур и приспустили флаг на плацу. Кроме этого, помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений провел панихиду в храме на территории авиабазы", - пояснили в пресс-службе.
В России понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154.
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