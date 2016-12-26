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"Агент 024": В Токмаке сделали платный вход на школьные елки

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42335_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399506-ru.html

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26 декабря 2016, 14:26       Комментарии

Со школьников города Токмака Чуйской области взимают плату за вход на новогоднюю елку. Сообщение об этом ИА "24.kg" на WhatsApp прислал местный житель.
По его словам, все токмакские школы установили плату в 100 сомов за вход. Многие родители не могут заплатить такие деньги, поэтому дети останутся без праздника.
"Родственники рассказали, что деньги собирают для музыкальной группы из Бишкека, которая проводит мероприятия. Учителя жалуются на начальника городского отдела образования, но ничего поделать не могут, так как за ней якобы стоят высокопоставленные чиновники, в том числе Иса Омуркулов", - рассказал токмакчанин.
Мэр Токмака Жыргалбек Шамыралиев пояснил ИА "24.kg", что о введенной плате ему ничего не известно и обещал разобраться. "Такого не может быть. Мэрия специально выделила деньги на проведение утренников. Если есть сбор, примем меры", - сказал он.
Чтобы стать "агентом 024", вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312-024.

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