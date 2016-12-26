26 декабря 2016, 11:00 Комментарии

Инициативная группа горожан собрала более 30 тыс. подписей против поправок, разрешающих государству изымать земельные участки для общественных нужд. Об этом 26 декабря на парламентских слушаниях сообщил представитель группы Юрий Андреев.

"Наша группа собралась сразу после того, как мы узнали, что инициирован антинародный законопроект. Мы проводили митинги, сменилось несколько премьер-министров и министров юстиции, но вопрос все еще обсуждается. Мы против этого и хотим похоронить этот проект закона. Мы собрали более 30 тыс. подписей против данных поправок", - сообщил он.

Согласно предлагаемым поправкам, государство может изымать земельные участки для общественных нужд. Под общественными нуждами понимаются потребности, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности, с реализацией вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является КР, с разработкой месторождений полезных ископаемых, с обеспечением охраны окружающей среды и объектов историко-культурного наследия, строительства городских парков, площадок отдыха, с реализацией утвержденной градостроительной документации, а также с размещением и обслуживанием объектов:

- тепло- и водоснабжения, энергетической, инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры; - обеспечивающих статус и защиту государственной границы КР;

- особо охраняемых территорий.

Как отмечается в проекте, изъятие (выкуп) земельного участка для общественных нужд может производиться на основании договора между уполномоченным государственным органом и собственником земельного участка или землепользователем. Если собственник или землепользователь не согласен с решением уполномоченного госоргана об изъятии (выкупе) земельного участка для общественных нужд, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене и других основаниях выкупа, уполномоченный госорган вправе предъявить иск о возмездном изъятии (выкупе) земельного участка для общественных нужд или об установлении выкупной цены. Данный иск может быть предъявлен не позднее двух месяцев с момента получения отказа.

Согласно закону, гражданское общество может вносить инициативу для рассмотрения в парламенте, собрав подписи 30 тыс. человек.