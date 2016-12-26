МИД и президент КР соболезнуют в связи с крушением Ту-154

26 декабря 2016, 10:49 Комментарии

Министерство иностранных дел Кыргызстана выразило соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 в Сочи.

"Глубоко потрясены известием об авиакатастрофе над Черным морем, повлекшей гибель творческого коллектива ансамбля имени Александрова, представителей средств массовой информации и военнослужащих.

Выражаем искренние соболезнования и передаем слова сочувствия родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД.

Накануне соболезнования президенту России Владимиру Путину выразил Алмазбек Атамбаев.

"Выражая искренние соболезнования от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично, прошу передать слова поддержки семьям погибших", - говорится в телеграмме главы Кыргызстана.