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МИД и президент КР соболезнуют в связи с крушением Ту-154

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352700_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399444-ru.html

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Президент А.Атамбаев вылетел в Россию с рабочим визитом

В России объявлен траур в связи крушением самолета Ту-154

26 декабря 2016, 10:49       Комментарии

Министерство иностранных дел Кыргызстана выразило соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 в Сочи.
"Глубоко потрясены известием об авиакатастрофе над Черным морем, повлекшей гибель творческого коллектива ансамбля имени Александрова, представителей средств массовой информации и военнослужащих.
Выражаем искренние соболезнования и передаем слова сочувствия родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД.
Накануне соболезнования президенту России Владимиру Путину выразил Алмазбек Атамбаев.
"Выражая искренние соболезнования от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично, прошу передать слова поддержки семьям погибших", - говорится в телеграмме главы Кыргызстана.

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