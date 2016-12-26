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Победная игра "Азия MIX". В Сети появилась полная версия финала КВН

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352701_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399443-ru.html

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26 декабря 2016, 11:11       Комментарии

На официальном канале КВН в Youtube появилась полная версия видео финала Высшей лиги КВН, который прошел 24 декабря в Москве.
В минувшую субботу в финале играли пять команд: "Спарта" (Астана), Сборная города Мурманска, Сборная Цирка (Москва), "Радио Свобода" (Ярославль) и "Азия MIX" (Кыргызстан"). По итогам всех трех конкурсов кыргызстанская команда набрала наивысшие баллы и стала победителем этого сезона Высшей лиги.
Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле этого года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и в этом году впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН 2016.

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