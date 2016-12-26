Победная игра "Азия MIX". В Сети появилась полная версия финала КВН

26 декабря 2016, 11:11 Комментарии

На официальном канале КВН в Youtube появилась полная версия видео финала Высшей лиги КВН, который прошел 24 декабря в Москве.

В минувшую субботу в финале играли пять команд: "Спарта" (Астана), Сборная города Мурманска, Сборная Цирка (Москва), "Радио Свобода" (Ярославль) и "Азия MIX" (Кыргызстан"). По итогам всех трех конкурсов кыргызстанская команда набрала наивысшие баллы и стала победителем этого сезона Высшей лиги.

Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле этого года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и в этом году впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН 2016.