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Фото недели: от взрыва миллионов петард до "забега зомби"

 

Фотографии: sputnik.kg

                

Источник:
http://ru.sputnik.kg/photo/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399442-ru.html

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26 декабря 2016, 10:43       Комментарии

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