Фото недели: от взрыва миллионов петард до "забега зомби"

26 декабря 2016, 10:43 Комментарии

На открытии выставки в Анкаре произошло вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова, он погиб. Также на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепеке произошел взрыв, который уничтожил 290 торговых точек. Погибли 30 человек, около 60 ранены, несколько считаются пропавшими без вести.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершил первый визит в Узбекистан и возложил цветы к могиле Ислама Каримова в Самарканде. А вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина - 12 человек погибли, 48 госпитализированы.

Жители Британии встретили самый короткий день года в Стоунхендже, а китайская танцовщица исполнила номер на дереве при температуре 37 градусов мороза.

Президент Ирана Хасан Роухани 22 декабря прибыл в Кыргызстан с официальным визитом, а российский лидер Владимир Путин дал традиционную ежегодную пресс-конференцию, которая продлилась 3 часа 50 минут.

Книга соболезнований в связи с гибелью посла РФ в Турции Андрея Карлова открылась в посольстве России в Кыргызстане. В Тайване же состоялся "забег зомби".

В Москве дайверы спортивного клуба "Дайвинг" отметили Новый год в бассейне, а в пригороде Мосула десятки человек погибли при взрыве двух автомобилей, начиненных взрывчаткой.

В воскресенье самолет Ту-154 Минобороны России упал через семь минут после вылета с аэродрома Адлера, никто не выжил. А в Японии в студии компании "On-Art" показали восьмиметровых роботов-динозавров.