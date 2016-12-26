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10.59: вещи, которые бесят нормальную бишкекчанку

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
http://ru.sputnik.kg/bishkek/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399441-ru.html

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26 декабря 2016, 10:59       Комментарии

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