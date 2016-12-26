10.59: вещи, которые бесят нормальную бишкекчанку

26 декабря 2016, 10:59 Комментарии

"Пам-парам-пам-парам-пам-тарарарам" - вот эту мелодию я вчера собственными ушами прослушала 53 раза. Нет, дело не в приступе меломании: я вообще искренне убеждена, что такие песенки придумали изобретательные китайцы, чтобы доводить людей до безумия.

Дело в том, что у меня вероломно пропал Интернет и пришлось звонить в службу поддержки. Те притворились динозаврами в конце мелового периода и вымерли. Вместо человеческого голоса я долго-долго слушала сей музыкальный этюд.

Планшет без Интернета изнывал: не хотела обновляться ни "Анатомия страсти", ни "Гнев бишкекских Снегурочек - 10 вещей, которые бесят артисток на работе".

Алкоголь, видите ли, бесит эту Снегурочку, шумные детишки ей не нравятся!.. Да я час и 45 минут пытаюсь дозвониться до службы поддержки - вот что действительно раздражает! Нам, современным бишкекчанам, в этом мире сложно не нервничать.

Бесит, когда приходишь в салон подстригаться, а парикмахер заряжает пятнадцатиминутную тираду, как я с такими жалкими волосенками до таких лет-то дожила! Ну дык че стонать-то?! Я ж за этим и пришла: превращай три мои убитые волосины в божественную гриву, смертная!

Бесит, когда оделась в стиле "Все лучшее сразу", вышагиваешь королевой и... падаешь косметикой в снег. Потому что гололед. Потому что шпильки в гололед только куры надевают. И какая-нибудь группа мужиков закатилась в смехе. Бесит, да.

Бесит, когда в соседней кабинке девушка к праздникам платье выбирает. И она в этом платье больше ветчину напоминает, чем королевну. Но коварная продавщица вокруг нее круги наматывает: "Прям цвет ваш. И фигурка сразу такая аппетитная". Эта фигурка аппетитная сейчас платье съест, но ты в эти игры не лезешь...

Бесит, когда ты мимо мясных прилавков на базаре идешь, тебя все продавцы зазывают, а тебе только одного надо выбрать. И когда выбор сделан, другие продавцы сразу грустные-прегрустные становятся.

Бесит, что команда "Азия MIX" стала чемпионом КВН, а ты в этот вечер только картошку почистила. Кстати, мы тут нашли для вас финал игры. Только т-с-с-с!

А вот в истории с Кайратом Примбердиевым, который вышел в финал шоу "Голос", вообще ничего не бесит. Уж очень он милый.

Все, кажется, мне надо срочно переходить к новостям, а то времени не хватит.

В России сегодня траур: в минувшее воскресенье самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море через семь минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ. Они направлялись на базу "Хмеймим" в Сирию, чтоб поздравить авиагруппу с Новым годом.

В субботу ушел из жизни бывший глава МВД Кыргызстана генерал-майор милиции Болотбек Ногойбаев. Причиной смерти 61-летнего мужчины стали осложнения после гриппа.

Также скончался легендарный британский певец Джордж Майкл. Он был обнаружен мертвым у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии в рождественское утро воскресенья.

Президент Алмазбек Атамбаев встретился с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Узбекские аналитики считают, что это к потеплению отношений.

Про валюту: обменки продают доллар по 69,5 сома, а покупают по 69,4. Рубль стоит 1 сом и 13 тыйынов, а тенге - 21 тыйын.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,5. Девяносто второй продают по 39 сомов, а "дизель" - по 36,5.

Про погоду: сегодня воздух прогреется до семи градусов, снега не будет, но все равно будьте осторожны - на дорогах гололед.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

С лучиками добра к вам Минбаева