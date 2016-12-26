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Мэрия просит сообщать о нарушителях чистоты в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399440-ru.html

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В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 909 жалоб и обращений

Бишкекская ТИК подвела итоги выборов. Сколько мандатов получат партии, прошедшие в горкенеш?

26 декабря 2016, 11:02       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Мэрия Бишкека просит горожан помочь сделать столицу чище и призывает сообщать о нарушениях чистоты города на телефоны горячей линии.
"Мэрия модернизировала службу оперативного реагирования - теперь телефоны 185 и 1840 работают круглосуточно. Муниципалитет просит горожан присылать фотографии с проблемами на номер (0 554) 18-21-85", - говорится в сообщении муниципалитета столицы.
Также обращения и жалобы можно озвучить по телефонам:
<ul> <li>Аскат Карынбаев (Ленинский район) - (0 557) 99-79-27;</li> <li>Таалайбек Акматбаев (Октябрьский район) - (0 554) 95-55-09;</li> <li>Руслан Шарапов (Первомайский район) - (0 558) 33-66-40;</li> <li>Марат Матмусаев (Свердловский район) - (0 555) 44-71-54.</li> </ul>
Пресс-служба отметила, что с 16 по 22 декабря в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 909 жалоб и обращений.

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