Мэрия просит сообщать о нарушителях чистоты в Бишкеке

26 декабря 2016, 11:02 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Мэрия Бишкека просит горожан помочь сделать столицу чище и призывает сообщать о нарушениях чистоты города на телефоны горячей линии.

"Мэрия модернизировала службу оперативного реагирования - теперь телефоны 185 и 1840 работают круглосуточно. Муниципалитет просит горожан присылать фотографии с проблемами на номер (0 554) 18-21-85", - говорится в сообщении муниципалитета столицы.

Также обращения и жалобы можно озвучить по телефонам:

<ul> <li>Аскат Карынбаев (Ленинский район) - (0 557) 99-79-27;</li> <li>Таалайбек Акматбаев (Октябрьский район) - (0 554) 95-55-09;</li> <li>Руслан Шарапов (Первомайский район) - (0 558) 33-66-40;</li> <li>Марат Матмусаев (Свердловский район) - (0 555) 44-71-54.</li> </ul>

Пресс-служба отметила, что с 16 по 22 декабря в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 909 жалоб и обращений.