Пожар в кафе Center bar в Бишкеке тушили почти 7 часов

26 декабря 2016, 11:09 Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Пожар на втором этаже здания "Айпери", расположенного по проспекту Чуй, 158, потушили в 21.14, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

© Фото / пресс-служба МЧС КРПожар на втором этаже здания "Айпери", расположенного по проспекту Чуй, 158, потушили в 21.14 В воскресенье в 14.19 на пульт поступила информация о задымлении в кафе Center bar, которое было расположено на втором этаже здания. Огонь тушили четыре пожарных расчета. Пламя было локализовано в 15.54.

"Пожар полностью потушили в 21.14. Сгорели телевизоры, диваны, столы, холодильники, караоке-аппарат, мебель. Также огонь уничтожил около тонны рубероида и перегородки из гипсокартона", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причины пожара и размер ущерба выясняются.