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Пожар в кафе Center bar в Бишкеке тушили почти 7 часов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399438-ru.html

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26 декабря 2016, 11:09       Комментарии

БИШКЕК, 26 дек - Sputnik. Пожар на втором этаже здания "Айпери", расположенного по проспекту Чуй, 158, потушили в 21.14, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
© Фото / пресс-служба МЧС КРПожар на втором этаже здания "Айпери", расположенного по проспекту Чуй, 158, потушили в 21.14 В воскресенье в 14.19 на пульт поступила информация о задымлении в кафе Center bar, которое было расположено на втором этаже здания. Огонь тушили четыре пожарных расчета. Пламя было локализовано в 15.54.
"Пожар полностью потушили в 21.14. Сгорели телевизоры, диваны, столы, холодильники, караоке-аппарат, мебель. Также огонь уничтожил около тонны рубероида и перегородки из гипсокартона", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причины пожара и размер ущерба выясняются.

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