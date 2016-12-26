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Умер британский певец Джордж Майкл

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399437-ru.html

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Скончался певец Джордж Майкл

Скончался певец Джордж Майкл

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26 декабря 2016, 9:35       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Артист скончался у себя дома в возрасте 53 лет
Британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет, сообщила в понедельник BBC News со ссылкой на его агента.
По словам агента, он мирно скончался у себя дома в Горинге. Полиция прибыла на место смерти в 13:42 воскресенья по местному времени (в 16:42 по Москве) и не обнаружила ничего подозрительного. Представители музыканта отказались от более подробных комментариев, его семья также попросила дать время попрощаться с умершим.
Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. При рождении он получил имя Йоргос Кириакос Панайоту. Он приобрел известность, выступая в группе Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок.
Ранее в декабре стало известно, что певец работает вместе с продюсером и музыкантом Naughty Boy над его новым альбомом.
В 2011 году Майкл был вынужден отменить гастроли из-за острого воспаления легких. Он прошел операцию и курс лечения в Вене. Врачам пришлось сделать ему трахеотомию. Как позже рассказал сам Майкл, тогда он был на волосок от смерти.
Источник Инфтерфакс

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