ЦИК утвердила результаты выборов в депутаты в 237 айыльных и 15 городских кенешей

26 декабря 2016, 10:24 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР утвердила протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов в 237 айыльных и 15 городских кенешей КР. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Так, утверждены протоколы соответствующих ТИК о результатах выборов депутатов:

по Баткенской области:

Баткенского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

"СДПК" - 33,09% (12 мандатов)

"Жаны-Доор" - 20,38% (7 мандатов)

"Кыргызстан" - 12,37% (4 мандата)

"Республика-Ата-Журт"-11,89% (4 мандата)

"Онугуу-Прогресс" - 10,19% (4 мандата)

Сулуктинского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

"СДПК" - 59,95% (17 мандатов)

"Бутун Кыргызстан"-27,77% (6 мандатов)

"Республика-Ата-Журт"-24,43% (8 мандатов)

Исфаниниского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

"СДПК"-49,02% (15 мандатов)

"Республика-Ата-Журт"-24,23% (8мандатов)

"Онугуу-Прогресс"-18,47% (6 мандатов)

"Ата-Мекен" - 7,48% (2 мандата)

Кадамжайского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

"СДПК" - 36,41% (10 мандатов)

"Республика-Ата-Журт" - 20,03% (5 мандатов)

"Кыргызстан"-13,28% (4 мандата)

"Ата-Журт Мекенчил"-8,14% (2 мандата)

Айдаркенского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

"СДПК"-31,85% (7 мандатов)

"Кыргызстан"-23,34% (5 мандатов)

"Республика-Ата-Журт"-19,21% (4 мандата)

"Ата-Журт Мекенчил"-14,52% (3 мандата)

"Онугуу-Прогресс" - 8,89% (2 мандата)

Кызыл -Кийского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

"СДПК" -34,35% (11 мандатов)

"Республика-Ата-Журт"-23,19% (8 мандатов)

"Онугуу-Прогресс"-15,32% (5 мандатов)

"Кыргызстан"-14,04% (5 мандатов)

"Бир Бол"-7,18% (2 мандата)

по Джалал-Абадской области:

Таш-Комурского городского кенеша,

7 % барьер преодолели следующие партии:

"СДПК"- 28,50% (11 мандатов)

"Өнугуу-Прогресс"- 22,89% (8 мандатов)

"Республика-Ата-Журт" - 17,34% (6 мандатов)

"Мекеним Кыргызстан" - 8,37% (3 мандата)

"Кыргызстан" -8,10% (3 мандата)

Кербенского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

"СДПК"-31,12% (11 мандатов)

"Мекеним Кыргызстан" - 15,13% (5 мандатов)

"БИР БОЛ" - 13,91% (5 мандатов)

"Республика-Ата-Журт" - 12,67% (4 мандата)

"Онугуу-Прогресс" -9,98% (3 мандата)

"Кыргызстан" - 9,01% (3 мандата)

Кара-Кульского городского кенеша,

7% барьер преодолели следующие партии:

партия "Энергетиков" -34,3% (13 мандатов)

"СДПК" - 14,78% (5 мандатов)

"Кыргызстан" - 14,52% (5 мандатов)

"Республика-Ата-Журт"- 14,26% (5 мандатов)

"Уулу Кыргызстан" - 7,66% (3 мандата)

по Таласской области:

Таласского городского кенеша,

7 % барьер преодолели следующие партии:

"СДПК" - 29,6% (10 мандатов)

"Республика-Ата-Журт" - 28,7% (10 мандатов)

"Кыргызстан"-14,3% (5 мандатов)

"Мекеним Кыргызстан"-9,1% (3 мандата)

"Айкол"-9,1% (3 мандата)

по Нарынской области:

Нарынского городского кенеша,

7 % барьер преодолели следующие партии:

"СДПК" - 31,15% (12 мандатов)

"Ала-Тоо Ынтымагы"-15,28% (6 мандатов)

"Республика-Ата-Журт" - 13,21% (5 мандатов)

"Кыргызстан"- 11,91% (4 мандата)

"Онугуу-Прогресс"-11% (4 мандата)

по Иссык-Кульской области:

Чолпон-Атинского городского кенеша,

7 % барьер преодолели следующие партии:

"Табылга"-26,45% (7 мандатов)

"Республика-Ата-Журт" - 23,83% (6 мандатов)

"СДПК" - 13,67% (3 мандата)

"Улуу Кыргызстан" - 9,79% (3 мандата)

"Кыргызстан"- 9,69% (2 мандата)

по Чуйской области:

городского кенеша города Орловка,

7 % барьер преодолели следующие партии:

"Республика-Ата-Журт" - 38,86% (9 мандатов)

"СДПК" - 30,10% (7 манадатов)

"Онугуу-Прогресс" - 12,43% (3 мандата)

"Замандаш" - 7,5% (2 мандата)

городского кенеша города Каинды,

7 % барьер преодолели следующие партии:

"СДПК"-50,37% (11 мандатов)

"Республика-Ата-Журт" - 29,04% (7 мандатов)

"Кыргызстан" - 12,09% (3 мандата)

городского кенеша города Кемин,

7 % барьер преодолели следующие партии:

"Республика-Ата-Журт"-37,01% (9 мандатов)

"СДПК" -31,86% (7 мандатов)

"Патриот Ынтымагы" - 13,92% (3 мандата)

"Онугуу-Прогресс" - 7,70% (2 мандата)

Всего 15 городов.

ЦИК утвердила протоколы ТИК об итогах голосования и результатах выборов депутатов Кыргызской Республики в 237 айылных кенешей.

Так по Жалал-Абадской области

по Ала-Букинскому району:

Ала-Букинского айыльного кенеша,

Оруктинского айылного кенеша,

Кок-Ташского айылного кенеша,

Первомайского айылного кенеша,

Кок-Серекского айылного кенеша,

Ак-Тамского айылного кенеша,

Ак-Коргонского айылного кенеша,

Балтагуловского айылного кенеша,

по Аксыйскому району Жалал-Абадской области:

Кашка-Сууйского айылного кенеша,

Жерге-Тальского айылного кенеша,

Кызыл-Тууйского айылного кенеша,

Кара-Сууйского айылный кенеша,

Жаны-Жолского айылный кенеша,

Ак-Жолского айылный кенеша,

Ак-Сууйского айылный кенеша,

айылного кенеша имени Т.Мавлянова ( Кош-Добонский),

айылного кенеша имени Ш. Назаралиева ( Уч-Коргонский),

по Базар-Коргонскому району Жалал-Абадской области:

Базар-Коргонского айылного кенеша,

Кызыл-Ункурского айылного кенеша,

Бешик-Жонского айылного кенеша,

Акманского айылного кенеша,

Арстанбапского айылного кенеша,

Сейдикумского айылного кенеша,

Могольского айылного кенеша,

Талдуу-Булакского айылного кенеша,

Кенешского айылного кенеша,

по Ноокенскому району Жалал-Абадской области:

Шайданского айылного кенеша,

Масыйского айылного кенеша,

Ноокенского айылного кенеша,

Сакалдыйского айылного кенеша,

Момбековского айылного кенеша,

Бургондинского айылного кенеша,

Достукского айылного кенеша,

по Сузакскому району Жалал-Абадской области:

Кара-Дарийского айылного кенеша,

Сузакского айылного кенеша,

Ырыского айылного кенеша,

Барпийского айылного кенеша,

Атабековского айылного кенеша,

Таш-Булакского айылного кенеша,

Кыз-Кульского айылного кенеша,

Ленинского айылного кенеша,

Багышского айылного кенеша,

Курманбековского айылного кенеша,

Кара-Алмийского айылного кенеша,

по Токтогулскому району Жалал-Абадской области:

Сары-Камышского айылного кенеша,

айылного кенеша имени Э. Аралбаева (Толукский),

Бел-Алдыйского айылного кенеша,

айылного кенеша имени А.Суеркулова (Торкенский),

Жаны-Жолского айылного кенеша,

Кетмен-Добоского айылного кенеша,

Чолпон-Атинского айылного кенеша,

Кызыл-Озгорушского айылного кенеша,

Уч-Терекского айылного кенеша,

Ничке-Сайского айылного кенеша,

по Тогуз-Тороузкому району Жалал-Абадской области:

Карагалыкского айылного кенеша

Сары-Булунского айылного кенеша,

по Чаткалскому району Жалал-Абадской области:

Каныш-Кийского айылного кенеша,

Чаткальского айылного кенеша,

Сумсарского айылного кенеша.

По Иссык-Кульской области

по Иссык-Кульскому району:

Ананьевского айылного кенеша,

Оруктинского айылного кенеша,

Садыр-Акенского айылного кенеша,

Семеновского айылного кенеша,

Тамчинского айылного кенеша,

Темировского айылного кенеша,

Тору-Айгырского айылного кенеша

Чон-Сары-Ойского айылного кенеша,

по Ак-Суйскому району Иссык-Кульской области:

Тепкенского айылного кенеша,

Караколского айылного кенеша,

Отрадненского айылного кенеша,

Ак-Чийский айылного кенеша,

Ак-Булунского айылного кенеша,

Боз-Учукского айылного кенеша,

Кереге-Ташского айылного кенеша,

Энильчекского айылного кенеша,

Шахта-Жыргаланского айылного кенеша,

Теплоключенского айылного кенеша,

Октябрьского айылного кенеша,

Кара-Жальского айылного кенеша,

Челпекского айылного кенеша,

по Джети-Огузскому району Иссык-Кульской области:

Ырдыкского айылного кенеша,

Липенского айылного кенеша,

Джети-Огузского айылного кенеша,

Ак-Дюбинского айылного кенеша,

Светло-Полянского айылного кенеша,

Алдашевского айылного кенеша (Сарууский),

Дарканского айылного кенеша,

Жаргылчакского айылного кенеша,

Барскоонского айылного кенеша,

Тамгинского айылного кенеша

Ак-Шыйракского айылного кенеша,

по Тонскому району Иссык-Кульской области:

Тонского айылного кенеша,

Кун-Чыгышского айылного кенеша,

Торт-Кулского айылного кенеша,

Б.Мамбетовского айылного кенеша,

Кол-Торского айылного кенеша,

Ак-Терекского айылного кенеша,

Кок-Мойнокского айылного кенеша,

По Нарынской области

по Ат-Башинскому району:

Ат-Башинского айылного кенеша,

Ак-Жарского айылного кенеша,

Кара-Сууского айылного кенеша,

Кара-Коюнского айылного кенеша,

Ак-Талинского айылного кенеша,

Ача-Кайындинского айылного кенеша,

Баш-Кайындинского айылного кенеша,

Талды-Сууского айылного кенеша,

Ак-Музского айылного кенеша,

Ак-Моюнского айылного кенеша,

по Ак-Талинскому району Нарынской области:

Кош-Добонского айылного кенеша,

Кара-Бургонского айылного кенеша,

Ак-Чийского айылного кенеша,

Угутского айылного кенеша,

Ак-Талского айылного кенеша,

Кок-Жарского айылного кенеша,

Джаны-Талапского айылного кенеша,

Тоголок-Молдоского айылного кенеша,

Кызыл-Белесского айылного кенеша,

по Жумгальскому району Нарынской области:

Жумгальского айылного кенеша,

Жаны-Арыкского айылного кенеша,

Баш-Куугандинского айылного кенеша,

Байзаковского айылного кенеша,

Кабакского айылного кенеша

Мин-Кушского айылного кенеша,

по Нарынскому району Нарынской области:

Ортокского айылного кенеша,

Доболинского айылного кенеша,

Эмгекчильского айылного кенеша,

Он-Арчинского айылного кенеша,

Мин-Булакского айылного кенеша,

Жерге-Тальского айылного кенеша,

Эмгек-Талинского айылного кенеша,

Ак-Кудукского айылного кенеша,

Учкунского айылного кенеша,

Казан-Куйганского айылного кенеша,

Кара-Куджурского айылного кенеша,

Достукского айылного кенеша,

Сары-Ойского айылного кенеша,

Жан-Булакского айылного кенеша

Чет-Нуринского айылного кенеша,

по Кочкорскому району Нарынской области:

Кош-Дебенского айылного кенеша,

Ак-Кыянского айылного кенеша,

Кочкорского айылного кенеша,

Семиз-Бельского айылного кенеша,

Кок-Жарского айылного кенеша,

Сон-Кульского айылного кенеша,

Кум-Дебенского айылного кенеша,

Чолпонского айылного кенеша,

Кара-Сууского айылного кенеша,

Талаа-Булакского айылного кенеша

Сары-Булакского айылного кенеша.

По Таласской области

по Бакай-Атинскому району:

Оросского айылного кенеша,

Боо-Терекского айылного кенеша,

Мин-Булакского айылного кенеша,

Бакай-Атинского айылного кенеша,

Акназаровского айылного кенеша,

Шадыканского айылного кенеша,

Кен-Аральского айылного кенеша,

Озгорушского айылного кенеша,

Ак-Добонского айылного кенеша,

по Кара-Буринскому району Таласской области:

Кок-Сайского айылного кенеша,

Маймакского айылного кенеша,

Ак-Чийского айылного кенеша,

Бакайырского айылного кенеша,

Аманбаевского айылного кенеша,

Чолпонбайского айылного кенеша,

Кара-Бууринского айылного кенеша,

по Манасскому району Таласской области:

Кайындинского айылного кенеша,

Покровского айылного кенеша,

Уч-Коргонского айылного кенеша,

Майского айылного кенеша,

Кыргызстанского айылного кенеша,

по Таласскому району Таласской области:

Кокойского айылного кенеша,

Бердике-Баатырского айылного кенеша,

А.Нуржановского айылного кенеша,

Долоноского айылного кенеша,

Калбанского айылного кенеша,

Жерге-Тальского айылного кенеша,

Кара-Сууйского айылного кенеша,

У.Омуралиевского айылного кенеша,

Аральского айылного кенеша,

Куугандинского айылного кенеша,

Р.Айдаралиевского айылного кенеша,

И.Осмонкуловского айылного кенеша.

По Чуйской области

по Кеминскому району:

Ак-Тюзского айылного кенеша,

Алмалунского айылного кенеша,

Боролдойского айылного кенеша,

Дуйшеевского айылного кенеша,

Ильичевского айылного кенеша,

Кара-Булакского айылного кенеша,

Кызыл-Октябрьского айылного кенеша,

Чон-Кеминского айылного кенеша,

Чым-Коргонского айылного кенеша,

по Московскому району Чуйской области:

Сретенского айылного кенеша,

Беловодского айылного кенеша,

Чапаевского айылного кенеша,

Толокского айылного кенеша,

Целинного айылного кенеша,

Беш-Терекского айылного кенеша,

Предтеченского айылного кенеша,

Первомайского айылного кенеша,

Ак-Суйского айылного кенеша,

Петровского айылного кенеша,

Садовского айылного кенеша,

по Панфиловскому району Чуйской области:

Вознесеновского айылного кенеша,

Фрунзенск ого айылн огокенеша,

Курпулдекск ого айылного кенеша,

Ортоевск ого айылного кенеша,

айылн ого кенеша Курама

Чалдыбарск ого айылного кенеша,

По Баткенской области

по Баткенскому району:

Даринского айылного кенеша,

Кара-Бакского айылного кенеша,

Кара-Булакского айылного кенеша,

Кыштутского айылного кенеша,

Суу-Башинского айылного кенеша,

Торт-Гулского айылного кенеша,

по Кадамжайскому району Баткенской области:

Актурпакского айылного кенеша,

Алгинского айылного кенеша,

А.Масалиевского айылного кенеша,

Бирликского айылного кенеша,

Котормоского айылного кенеша,

Кыргыз-Кыштакского айылного кенеша,

Марказского айылного кенеша,

Орозбековского айылного кенеша,

Уч-Коргонского айылного кенеша,

Халмионского айылного кенеша,

Чаувайского айылного кенеша,

по Лейлекскому району Баткенской области:

Ак-Сууского айылного кенеша,

Жаны-Жерского айылного кенеша,

Катранского айылного кенеша,

Кулундунского айылного кенеша,

Лейлекского айылного кенеша,

Сумбулинского айылного кенеша,

Тогуз-Булакского айылного кенеша.

ЦИК также утвердила протоколы ТИК об итогах голосования и результатах выборов депутатов Кыргызской Республики на участках где были проведены досрочные выборы:

по Чуйской области:

Кеминского городского кенеша,

по Ноокенскому району Жалал-Абадской области:

Аралского айылного кенеша,

по Жумгальскому району Нарынской области:

Чаекского айылного кенеша,

по Ак-Талинскому району Нарынской области:

Терекского айылного кенеша,

по Таласскому району Таласской области:

Бекмолдоуского айылного кенеша.

Территориальным избирательным комиссиям предстоит провести регистрацию избранных кандидатов.