ЦИК утвердила результаты выборов в депутаты в 237 айыльных и 15 городских кенешей

26 декабря 2016, 10:24 Комментарии
Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР утвердила протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов в 237 айыльных и 15 городских кенешей КР. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Так, утверждены протоколы соответствующих ТИК о результатах выборов депутатов:
по Баткенской области:
Баткенского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
"СДПК" - 33,09% (12 мандатов)
"Жаны-Доор" - 20,38% (7 мандатов)
"Кыргызстан" - 12,37% (4 мандата)
"Республика-Ата-Журт"-11,89% (4 мандата)
"Онугуу-Прогресс" - 10,19% (4 мандата)
Сулуктинского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
"СДПК" - 59,95% (17 мандатов)
"Бутун Кыргызстан"-27,77% (6 мандатов)
"Республика-Ата-Журт"-24,43% (8 мандатов)
Исфаниниского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
"СДПК"-49,02% (15 мандатов)
"Республика-Ата-Журт"-24,23% (8мандатов)
"Онугуу-Прогресс"-18,47% (6 мандатов)
"Ата-Мекен" - 7,48% (2 мандата)
Кадамжайского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
"СДПК" - 36,41% (10 мандатов)
"Республика-Ата-Журт" - 20,03% (5 мандатов)
"Кыргызстан"-13,28% (4 мандата)
"Ата-Журт Мекенчил"-8,14% (2 мандата)
Айдаркенского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
"СДПК"-31,85% (7 мандатов)
"Кыргызстан"-23,34% (5 мандатов)
"Республика-Ата-Журт"-19,21% (4 мандата)
"Ата-Журт Мекенчил"-14,52% (3 мандата)
"Онугуу-Прогресс" - 8,89% (2 мандата)
Кызыл -Кийского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
"СДПК" -34,35% (11 мандатов)
"Республика-Ата-Журт"-23,19% (8 мандатов)
"Онугуу-Прогресс"-15,32% (5 мандатов)
"Кыргызстан"-14,04% (5 мандатов)
"Бир Бол"-7,18% (2 мандата)
по Джалал-Абадской области:
Таш-Комурского городского кенеша,
7 % барьер преодолели следующие партии:
"СДПК"- 28,50% (11 мандатов)
"Өнугуу-Прогресс"- 22,89% (8 мандатов)
"Республика-Ата-Журт" - 17,34% (6 мандатов)
"Мекеним Кыргызстан" - 8,37% (3 мандата)
"Кыргызстан" -8,10% (3 мандата)
Кербенского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
"СДПК"-31,12% (11 мандатов)
"Мекеним Кыргызстан" - 15,13% (5 мандатов)
"БИР БОЛ" - 13,91% (5 мандатов)
"Республика-Ата-Журт" - 12,67% (4 мандата)
"Онугуу-Прогресс" -9,98% (3 мандата)
"Кыргызстан" - 9,01% (3 мандата)
Кара-Кульского городского кенеша,
7% барьер преодолели следующие партии:
партия "Энергетиков" -34,3% (13 мандатов)
"СДПК" - 14,78% (5 мандатов)
"Кыргызстан" - 14,52% (5 мандатов)
"Республика-Ата-Журт"- 14,26% (5 мандатов)
"Уулу Кыргызстан" - 7,66% (3 мандата)
по Таласской области:
Таласского городского кенеша,
7 % барьер преодолели следующие партии:
"СДПК" - 29,6% (10 мандатов)
"Республика-Ата-Журт" - 28,7% (10 мандатов)
"Кыргызстан"-14,3% (5 мандатов)
"Мекеним Кыргызстан"-9,1% (3 мандата)
"Айкол"-9,1% (3 мандата)
по Нарынской области:
Нарынского городского кенеша,
7 % барьер преодолели следующие партии:
"СДПК" - 31,15% (12 мандатов)
"Ала-Тоо Ынтымагы"-15,28% (6 мандатов)
"Республика-Ата-Журт" - 13,21% (5 мандатов)
"Кыргызстан"- 11,91% (4 мандата)
"Онугуу-Прогресс"-11% (4 мандата)
по Иссык-Кульской области:
Чолпон-Атинского городского кенеша,
7 % барьер преодолели следующие партии:
"Табылга"-26,45% (7 мандатов)
"Республика-Ата-Журт" - 23,83% (6 мандатов)
"СДПК" - 13,67% (3 мандата)
"Улуу Кыргызстан" - 9,79% (3 мандата)
"Кыргызстан"- 9,69% (2 мандата)
по Чуйской области:
городского кенеша города Орловка,
7 % барьер преодолели следующие партии:
"Республика-Ата-Журт" - 38,86% (9 мандатов)
"СДПК" - 30,10% (7 манадатов)
"Онугуу-Прогресс" - 12,43% (3 мандата)
"Замандаш" - 7,5% (2 мандата)
городского кенеша города Каинды,
7 % барьер преодолели следующие партии:
"СДПК"-50,37% (11 мандатов)
"Республика-Ата-Журт" - 29,04% (7 мандатов)
"Кыргызстан" - 12,09% (3 мандата)
городского кенеша города Кемин,
7 % барьер преодолели следующие партии:
"Республика-Ата-Журт"-37,01% (9 мандатов)
"СДПК" -31,86% (7 мандатов)
"Патриот Ынтымагы" - 13,92% (3 мандата)
"Онугуу-Прогресс" - 7,70% (2 мандата)
Всего 15 городов.
ЦИК утвердила протоколы ТИК об итогах голосования и результатах выборов депутатов Кыргызской Республики в 237 айылных кенешей.
Так по Жалал-Абадской области
по Ала-Букинскому району:
Ала-Букинского айыльного кенеша,
Оруктинского айылного кенеша,
Кок-Ташского айылного кенеша,
Первомайского айылного кенеша,
Кок-Серекского айылного кенеша,
Ак-Тамского айылного кенеша,
Ак-Коргонского айылного кенеша,
Балтагуловского айылного кенеша,
по Аксыйскому району Жалал-Абадской области:
Кашка-Сууйского айылного кенеша,
Жерге-Тальского айылного кенеша,
Кызыл-Тууйского айылного кенеша,
Кара-Сууйского айылный кенеша,
Жаны-Жолского айылный кенеша,
Ак-Жолского айылный кенеша,
Ак-Сууйского айылный кенеша,
айылного кенеша имени Т.Мавлянова ( Кош-Добонский),
айылного кенеша имени Ш. Назаралиева ( Уч-Коргонский),
по Базар-Коргонскому району Жалал-Абадской области:
Базар-Коргонского айылного кенеша,
Кызыл-Ункурского айылного кенеша,
Бешик-Жонского айылного кенеша,
Акманского айылного кенеша,
Арстанбапского айылного кенеша,
Сейдикумского айылного кенеша,
Могольского айылного кенеша,
Талдуу-Булакского айылного кенеша,
Кенешского айылного кенеша,
по Ноокенскому району Жалал-Абадской области:
Шайданского айылного кенеша,
Масыйского айылного кенеша,
Ноокенского айылного кенеша,
Сакалдыйского айылного кенеша,
Момбековского айылного кенеша,
Бургондинского айылного кенеша,
Достукского айылного кенеша,
по Сузакскому району Жалал-Абадской области:
Кара-Дарийского айылного кенеша,
Сузакского айылного кенеша,
Ырыского айылного кенеша,
Барпийского айылного кенеша,
Атабековского айылного кенеша,
Таш-Булакского айылного кенеша,
Кыз-Кульского айылного кенеша,
Ленинского айылного кенеша,
Багышского айылного кенеша,
Курманбековского айылного кенеша,
Кара-Алмийского айылного кенеша,
по Токтогулскому району Жалал-Абадской области:
Сары-Камышского айылного кенеша,
айылного кенеша имени Э. Аралбаева (Толукский),
Бел-Алдыйского айылного кенеша,
айылного кенеша имени А.Суеркулова (Торкенский),
Жаны-Жолского айылного кенеша,
Кетмен-Добоского айылного кенеша,
Чолпон-Атинского айылного кенеша,
Кызыл-Озгорушского айылного кенеша,
Уч-Терекского айылного кенеша,
Ничке-Сайского айылного кенеша,
по Тогуз-Тороузкому району Жалал-Абадской области:
Карагалыкского айылного кенеша
Сары-Булунского айылного кенеша,
по Чаткалскому району Жалал-Абадской области:
Каныш-Кийского айылного кенеша,
Чаткальского айылного кенеша,
Сумсарского айылного кенеша.
По Иссык-Кульской области
по Иссык-Кульскому району:
Ананьевского айылного кенеша,
Оруктинского айылного кенеша,
Садыр-Акенского айылного кенеша,
Семеновского айылного кенеша,
Тамчинского айылного кенеша,
Темировского айылного кенеша,
Тору-Айгырского айылного кенеша
Чон-Сары-Ойского айылного кенеша,
по Ак-Суйскому району Иссык-Кульской области:
Тепкенского айылного кенеша,
Караколского айылного кенеша,
Отрадненского айылного кенеша,
Ак-Чийский айылного кенеша,
Ак-Булунского айылного кенеша,
Боз-Учукского айылного кенеша,
Кереге-Ташского айылного кенеша,
Энильчекского айылного кенеша,
Шахта-Жыргаланского айылного кенеша,
Теплоключенского айылного кенеша,
Октябрьского айылного кенеша,
Кара-Жальского айылного кенеша,
Челпекского айылного кенеша,
по Джети-Огузскому району Иссык-Кульской области:
Ырдыкского айылного кенеша,
Липенского айылного кенеша,
Джети-Огузского айылного кенеша,
Ак-Дюбинского айылного кенеша,
Светло-Полянского айылного кенеша,
Алдашевского айылного кенеша (Сарууский),
Дарканского айылного кенеша,
Жаргылчакского айылного кенеша,
Барскоонского айылного кенеша,
Тамгинского айылного кенеша
Ак-Шыйракского айылного кенеша,
по Тонскому району Иссык-Кульской области:
Тонского айылного кенеша,
Кун-Чыгышского айылного кенеша,
Торт-Кулского айылного кенеша,
Б.Мамбетовского айылного кенеша,
Кол-Торского айылного кенеша,
Ак-Терекского айылного кенеша,
Кок-Мойнокского айылного кенеша,
По Нарынской области
по Ат-Башинскому району:
Ат-Башинского айылного кенеша,
Ак-Жарского айылного кенеша,
Кара-Сууского айылного кенеша,
Кара-Коюнского айылного кенеша,
Ак-Талинского айылного кенеша,
Ача-Кайындинского айылного кенеша,
Баш-Кайындинского айылного кенеша,
Талды-Сууского айылного кенеша,
Ак-Музского айылного кенеша,
Ак-Моюнского айылного кенеша,
по Ак-Талинскому району Нарынской области:
Кош-Добонского айылного кенеша,
Кара-Бургонского айылного кенеша,
Ак-Чийского айылного кенеша,
Угутского айылного кенеша,
Ак-Талского айылного кенеша,
Кок-Жарского айылного кенеша,
Джаны-Талапского айылного кенеша,
Тоголок-Молдоского айылного кенеша,
Кызыл-Белесского айылного кенеша,
по Жумгальскому району Нарынской области:
Жумгальского айылного кенеша,
Жаны-Арыкского айылного кенеша,
Баш-Куугандинского айылного кенеша,
Байзаковского айылного кенеша,
Кабакского айылного кенеша
Мин-Кушского айылного кенеша,
по Нарынскому району Нарынской области:
Ортокского айылного кенеша,
Доболинского айылного кенеша,
Эмгекчильского айылного кенеша,
Он-Арчинского айылного кенеша,
Мин-Булакского айылного кенеша,
Жерге-Тальского айылного кенеша,
Эмгек-Талинского айылного кенеша,
Ак-Кудукского айылного кенеша,
Учкунского айылного кенеша,
Казан-Куйганского айылного кенеша,
Кара-Куджурского айылного кенеша,
Достукского айылного кенеша,
Сары-Ойского айылного кенеша,
Жан-Булакского айылного кенеша
Чет-Нуринского айылного кенеша,
по Кочкорскому району Нарынской области:
Кош-Дебенского айылного кенеша,
Ак-Кыянского айылного кенеша,
Кочкорского айылного кенеша,
Семиз-Бельского айылного кенеша,
Кок-Жарского айылного кенеша,
Сон-Кульского айылного кенеша,
Кум-Дебенского айылного кенеша,
Чолпонского айылного кенеша,
Кара-Сууского айылного кенеша,
Талаа-Булакского айылного кенеша
Сары-Булакского айылного кенеша.
По Таласской области
по Бакай-Атинскому району:
Оросского айылного кенеша,
Боо-Терекского айылного кенеша,
Мин-Булакского айылного кенеша,
Бакай-Атинского айылного кенеша,
Акназаровского айылного кенеша,
Шадыканского айылного кенеша,
Кен-Аральского айылного кенеша,
Озгорушского айылного кенеша,
Ак-Добонского айылного кенеша,
по Кара-Буринскому району Таласской области:
Кок-Сайского айылного кенеша,
Маймакского айылного кенеша,
Ак-Чийского айылного кенеша,
Бакайырского айылного кенеша,
Аманбаевского айылного кенеша,
Чолпонбайского айылного кенеша,
Кара-Бууринского айылного кенеша,
по Манасскому району Таласской области:
Кайындинского айылного кенеша,
Покровского айылного кенеша,
Уч-Коргонского айылного кенеша,
Майского айылного кенеша,
Кыргызстанского айылного кенеша,
по Таласскому району Таласской области:
Кокойского айылного кенеша,
Бердике-Баатырского айылного кенеша,
А.Нуржановского айылного кенеша,
Долоноского айылного кенеша,
Калбанского айылного кенеша,
Жерге-Тальского айылного кенеша,
Кара-Сууйского айылного кенеша,
У.Омуралиевского айылного кенеша,
Аральского айылного кенеша,
Куугандинского айылного кенеша,
Р.Айдаралиевского айылного кенеша,
И.Осмонкуловского айылного кенеша.
По Чуйской области
по Кеминскому району:
Ак-Тюзского айылного кенеша,
Алмалунского айылного кенеша,
Боролдойского айылного кенеша,
Дуйшеевского айылного кенеша,
Ильичевского айылного кенеша,
Кара-Булакского айылного кенеша,
Кызыл-Октябрьского айылного кенеша,
Чон-Кеминского айылного кенеша,
Чым-Коргонского айылного кенеша,
по Московскому району Чуйской области:
Сретенского айылного кенеша,
Беловодского айылного кенеша,
Чапаевского айылного кенеша,
Толокского айылного кенеша,
Целинного айылного кенеша,
Беш-Терекского айылного кенеша,
Предтеченского айылного кенеша,
Первомайского айылного кенеша,
Ак-Суйского айылного кенеша,
Петровского айылного кенеша,
Садовского айылного кенеша,
по Панфиловскому району Чуйской области:
Вознесеновского айылного кенеша,
Фрунзенск ого айылн огокенеша,
Курпулдекск ого айылного кенеша,
Ортоевск ого айылного кенеша,
айылн ого кенеша Курама
Чалдыбарск ого айылного кенеша,
По Баткенской области
по Баткенскому району:
Даринского айылного кенеша,
Кара-Бакского айылного кенеша,
Кара-Булакского айылного кенеша,
Кыштутского айылного кенеша,
Суу-Башинского айылного кенеша,
Торт-Гулского айылного кенеша,
по Кадамжайскому району Баткенской области:
Актурпакского айылного кенеша,
Алгинского айылного кенеша,
А.Масалиевского айылного кенеша,
Бирликского айылного кенеша,
Котормоского айылного кенеша,
Кыргыз-Кыштакского айылного кенеша,
Марказского айылного кенеша,
Орозбековского айылного кенеша,
Уч-Коргонского айылного кенеша,
Халмионского айылного кенеша,
Чаувайского айылного кенеша,
по Лейлекскому району Баткенской области:
Ак-Сууского айылного кенеша,
Жаны-Жерского айылного кенеша,
Катранского айылного кенеша,
Кулундунского айылного кенеша,
Лейлекского айылного кенеша,
Сумбулинского айылного кенеша,
Тогуз-Булакского айылного кенеша.
ЦИК также утвердила протоколы ТИК об итогах голосования и результатах выборов депутатов Кыргызской Республики на участках где были проведены досрочные выборы:
по Чуйской области:
Кеминского городского кенеша,
по Ноокенскому району Жалал-Абадской области:
Аралского айылного кенеша,
по Жумгальскому району Нарынской области:
Чаекского айылного кенеша,
по Ак-Талинскому району Нарынской области:
Терекского айылного кенеша,
по Таласскому району Таласской области:
Бекмолдоуского айылного кенеша.
Территориальным избирательным комиссиям предстоит провести регистрацию избранных кандидатов.