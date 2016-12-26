26 декабря 2016, 10:29 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 4 балла, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 25 декабря в 19:47 по местному времени в Кыргызстане сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР ( НАН КР) зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 - 4,5 баллов.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км юго-востоку от с.Кен-Суу,в 25 км к юго-востоку от с.Койлуу,в 90 км к юго-востоку от г.Каракол.

В населённых пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила в сс.Кен-Суу,Эчкили-Таш,Койлуу,Май-Саз,Кургак,Таш-КорооЭнильчек-3 балла.