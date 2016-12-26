Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4160 (-0.0017) 
Евро: 72.5224 (+0.0434) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Тянь-Шань с высоты орбиты спутника Sentinel-2AТянь-Шань с высоты орбиты спутника Sentinel-2AВ Бишкеке прошел траурный митинг памяти генерал-лейтенанта милиции Болотбека НогойбаеваВ Бишкеке прошел траурный митинг памяти генерал-лейтенанта милиции Болотбека Ногойбаева

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 4 балла

Источник:
http://kabar.kg/incident/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399435-ru.html

Похожие новости

Партия "Кыргызстан", прошедшая в Бишкекский горкенеш, изменила очередность кандидатов в депутаты в списке

На Иссык-Куле произошло землетрясение

В Кыргызстане утвердили итоги местных выборов

Президент Кыргызстана с рабочим визитом вылетел в Россию

Кыргызстанец получил две золотые медали среди детей на чемпионате Азии в ОАЭ

26 декабря 2016, 10:29       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 4 балла, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, 25 декабря в 19:47 по местному времени в Кыргызстане сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР ( НАН КР) зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 - 4,5 баллов.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км юго-востоку от с.Кен-Суу,в 25 км к юго-востоку от с.Койлуу,в 90 км к юго-востоку от г.Каракол.
В населённых пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила в сс.Кен-Суу,Эчкили-Таш,Койлуу,Май-Саз,Кургак,Таш-КорооЭнильчек-3 балла.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум