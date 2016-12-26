Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением самолета

26 декабря 2016, 10:38 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета Министерства обороны Российской Федерации в районе города Сочи, повлекшим значительные человеческие жертвы.Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"Выражая искренние соболезнования от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично, прошу передать слова поддержки семьям погибших", - говорится в телеграмме Главы государства.