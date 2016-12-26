Кыргызстанец получил две золотые медали среди детей на чемпионате Азии в ОАЭ

26 декабря 2016, 10:42 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмен из Кыргызстана Руслан Съездбеков завоевал две золотые медали на юношеском чемпионате западной Азии по шахматам среди школьников. Об этом сообщили в агентстве по спорту V Sport.

По их информации, с 23 по 30 декабря 2016 года в городе Аль-Айн (ОАЭ) проходит первый в истории Чемпионат стран Западной Азии по шахматам среди детей. "Кыргызстан представляют Руслан Съездбеков и Султай Чынгыз. На данный момент в активе Руслана Съездбекова две золотые медали в дисциплинах "Рапид" и "Блиц"", - сообщили в агентстве.

В турнире в возрастной категории младше 8 лет выступал Султай Чынгыз, который занял итоговое 5 место.