В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 909 жалоб и обращений

26 декабря 2016, 10:45 Комментарии
Бишкек, 26 декабря /Кабар/. 16 по 22 декабря этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 909 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 117 обращений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Большая часть поступивших звонков носила справочный характер, на которые операторы службы ответили по телефону.
Как отмечается, мэрия Бишкека модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь граждане могут звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку в выявлении нарушителей чистоты и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.