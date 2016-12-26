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В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 909 жалоб и обращений

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399431-ru.html

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26 декабря 2016, 10:45       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. 16 по 22 декабря этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 909 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 117 обращений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Большая часть поступивших звонков носила справочный характер, на которые операторы службы ответили по телефону.
Как отмечается, мэрия Бишкека модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь граждане могут звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку в выявлении нарушителей чистоты и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.

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